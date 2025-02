Le vicende della seconda stagione di My Home My Destiny stanno catturando non poco l’attenzione di moltissimi fan, questi infatti restano quotidianamente incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Nei precedenti episodi alcune incomprensioni avevano spinto Baris ad allontanarsi da Zeynep ma il sereno tra loro è tornato velocemente e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. La soap opera turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e lascia spesso tutti con il fiato sospeso con tante novità e colpi di scena.

Anticipazioni Tradimento, 12 febbraio 2025/ Oylum aggredisce Yesim, Burcu fa alcune richieste a Guzide

Non solo in televisione, le puntate di My Home My Destiny sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nell’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 12 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Baris rivelerà a Savas e Ali Riza che lui e la sua amata stanno cercando la casa in cui andranno a vivere dopo le nozze. Lo zio gli girà che è arrivato il momento di recarsi dalla famiglia della sposa per fare una proposta ufficiale di matrimonio.

Anticipazioni Mina Settembre 3, Mina e Domenico perdono affido di Viola?/ Annuncio sorprendente al matrimonio

My Home My Destiny, anticipazioni 12 febbraio 2025: Ali Riza e Sultan si sposano, la reazione dei familiari

Zeynep guarderà la location del matrimonio con le sue due madri, Sultan ed Emine e Nermin la sorprenderà con un regalo davvero speciale in vista del matrimonio. Quale? Le farà provare il velo dell’abito da sposa di sua madre, un gesto che farà emozionare tutte loro e che verrà davvero apprezzato. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Sultan con un po’ di difficoltà prenderà la figlia da parte e le rivelerà che lei e Ali Riza vogliono sposarsi.

Anche Ali Riza annuncerà la novità ai suoi nipoti, tutti e tre appariranno al settimo cielo. Nella puntata di My Home My Destiny di mercoledì 12 febbraio 2025 l’uomo telefonerà a Nermin per chiederle quando potranno recarsi a casa loro per chiedere in modo ufficiale la mano di Zeynep e inizieranno a parlare dell’abito da sposa.

Anticipazioni Mina Settembre 3, come finisce tra Fiore e Jonathan?/ Lui si dichiara lei scappa in Sicilia