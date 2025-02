Puntata dopo puntata la seconda stagione di My Home My Destiny cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan che sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amata dizi turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e con le sue intriganti vicende li tiene spesso con il fiato sospeso. In molti si chiedono cosa accadrà nel penultimo appuntamento settimanale che andrà in onda domani, giovedì 13 febbraio 2025. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire tutti.

Gli episodi di My Home My Destiny oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni nella puntata di domani, giovedì 13 febbraio 2025, Savas continuerà ad indagare su Tarik e dirà a Baris che l’uomo sui social ha tutti i profili privati però è riuscito ad accedere ad uno di loro.

My Home My Destiny, anticipazioni 13 febbraio 2025: Emine si sfoga con Nuh, lui pensa che sia gelosa

Baris noterà subito che il profilo di Tarik è stato creato da poco tempo, infatti sono tutte nuove le foto che ha postato, dettaglio che lo farà non poco insospettire. L’avvocato si metterà in contatto con una sua conoscenza per investigare sul ‘fratello’ di Nesrin. Intanto Ali Riza e Sultan parleranno del momento in cui hanno comunicato alle loro famiglia la loro intenzione di convolare a nozze.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 13 febbraio 2025 Ali Riza dirà alla sua amata di voler affittare una casa per loro due, nella quale potranno vivere anche i loro cari se lo vorranno. Nel frattempo Emine si sfogherà con Nuh, ancora una volta dirà che non si fida affatto di Nesrin. L’amico, però, pensa che sia gelosa dell’amicizia nata tra la ragazza e Zeynep.

