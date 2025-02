Sta per giungere al termine un’altra settimana della seconda stagione di My Home My Destiny e in molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti prima della solita pausa del weekend. La nota dizi turca continua a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti, infatti quotidianamente sono moltissimi i telespettatori che restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. In ogni puntata non mancano novità e colpi di scena, oltre che sul piccolo schermo la soap è sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny, in onda venerdì 14 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web si arrabbierà molto con Nermin perché deciderà di andare a pranzo con Tarik invece di accompagnarla a comprare i gioielli per Zeynep in vista delle nozze. Apparirà anche infastidita notando la felicità di Ali Riza e Sultan.

My Home My Destiny, anticipazioni 14 febbraio 2025: Nermin ha paura a lasciarsi andare con Tarik

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodi di domani. Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che Nermin si aprirà con Tarik, però ha paura di lasciarsi andare. L’uomo le dirà che aspettare potrebbe servire ad alimentare il desiderio. Nel frattempo Zeynep si recherà nel negozio di abiti da sposa con Emine e Nesrin e mentre li proverà sarà un momento molto emozionante.

Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nella puntata di venerdì 14 febbraio 2025 Nesrin cecherà sempre di sorridere in modo amichevole per provare a nascondere il fastidio che in realtà prova. Intanto Ali Riza rivolgerà un rimprovero a Baris perché il nipote non ha ancora comprato gli anelli di fidanzamento.

