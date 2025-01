Andrà in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dopo la solita pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende della dizi turca. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50, sono però disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Endless Love quando torna in onda in prima serata?/ Brutta batosta per i fan: la scelta Mediaset definitiva

Le anticipazioni di My Home My Destiny trapelate sul web rivelano che Nuh sarà tormentato dopo che la moglie gli ha detto di essere intenzionata a trasferirsi insieme a Benal e la nipote, anche senza di lui. Nella puntata di lunedì 20 gennaio 2025 vedendolo giù di morale Emine gli porterà un caffè e ascolterà il suo sfogo. All’amica confesserà di essere preoccupato perché Cemile ha deciso di andare a vivere a Duzce per non separarsi dalla piccola Mujgan.

Anticipazioni Endless Love, puntate 18 gennaio 2025/ Zeynep perde il bambino, Emir finisce in carcere?

My Home My Destiny, anticipazioni 20 gennaio 2025: doloroso saluto tra Nuh e Cemile, Baris è un ostacolo per Nesrin e Tarik

I tantissimi fan di My Home My Destiny assisteranno ad altri colpi di scena nell’episodio che andrà in onda dopo la pausa del weekend. Stando alle anticipazioni non appena tornerà a casa Nuh troverà la moglie pronta a salire su un taxi insieme a Benal e alla nipote e sarà un momento molto doloroso, i due infatti si saluteranno in lacrime.

Nel frattempo Sakine, Sultan e Ali Riza si recheranno nel loro locale, dove gli operai stanno affrontando qualche difficoltà durante i lavori di ristrutturazione del ristorante. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che nella puntata di lunedì 20 gennaio 2025 Tarik e Nesrin riferendosi a Baris lo definiranno una spina nel fianco, lei però gli consiglierà di concentrarsi solo su Nermin.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni, come finisce tra Manuela e Nathan?/ Giusy Buscemi: "Combatterò per lui"