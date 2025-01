Un’altra settimana di My Home My Destiny sta per giungere al termine e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. La nota dizi turca tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16.50 su Canale 5 e con le sue intriganti vicende riesce sempre ad incuriosire tutti. Oltre che in televisione le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai e catturano non poco l’attenzione dei fan.

Cosa succederà nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 24 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni My Home My Destiny, queste rivelano che Ali Riza mentre farà colazione con Baris in giardino lo inviterà a sposare la sua amata Zeynep al più presto. Il nipote però gli dirà che al momento la sua fidanzata è molto concentrata sul suo nuovo lavoro ora che è ha accettato di ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Lotus Group.

My Home My Destiny, anticipazioni 24 gennaio 2025: Il fascino di Tarik ammalia Nermin

Nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 Zeynep sarà pronta ad affrontare il suo primo giorno di lavoro nell’azienda della madre adottiva nei panni di amministratore delegato. Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che Baris si recherà nell’ufficio della fidanzata per un saluto prima di andare alla riunione insieme.

Intanto Tarik farà visita a Nermin e come sempre sarà molto galante nei suoi confronti, il suo fascino non lascerà indifferente la donna. Cos’altro succederà nell’episodio di venerdì 24 gennaio 2025? Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che durante una chiacchierata on Meltem Nesrin racconterà che all’inizio Nermin voleva lei però la prediletta è sempre stata Zeynep. Tanto è il rancore che nutre nei confronti della sorella, si lascerà sfuggire che ce l’ha con lei perché nonostante avesse i mezzi per farlo non ha mai provato a cercarla.

