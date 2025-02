Nuovi colpi di scena in vista in My Home My Destiny, tante saranno infatti le novità nella nuova settimana della nota soap opera turca. Questa tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e con le sue intriganti vicende cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan che sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 4 febbraio 2025, gli episodi come sempre sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 febbraio 2025/ Nihan e Kemal non lasceranno la città, Emir la rapirà

Ma cosa succederà nella puntata di domani, martedì 4 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni Baris mentre tornerà da Zeynep in ufficio ascolterà una confidenza che la sua futura moglie farà a Nesrin. Alla nuova amica confesserà che ha deciso di sposarlo perché è sempre rimasto al suo fianco nei momenti peggiori e perché gli ha fatto una promessa, anche se è consapevole del fatto che non è ancora riuscita a liberarsi di tutti i fantasmi del passato.

Come finisce Mina Settembre 3, anticipazioni: Simona scopre che è la mamma di Viola/ Mina e Domenico insieme

My Home My Destiny, anticipazioni 4 febbraio 2024: Nesrin vede Sakine e scappa via sconvolta

Sentendo le parole della fidanzata Baris apparirà davvero turbato nell’episodio che andrà in onda martedì 4 febbraio 2025. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno sapere che l’avvocato andrà via in preda alla sconforto. Intanto Zeynep chiederà a Nesrin di aiutarla con i preparativi delle nozze, Sakine nel frattempo si recherà alla Lotus Group.

All’ingresso la donna verrà umiliata dal guardiano, lei chiamerà Zeynep che si recherà subito dalla madre. Con grande orgoglio le farà visitare l’azienda, Nesrin non appena la vedrà sarà sconvolta e andrà via di corsa per evitare di incontrarla. La donna si recherà subito da Tarik, tra le sue braccia si lascerà sfuggire un lungo sfogo durante il quale in lacrime tornerà a parlare del suo piano di vendetta.

Tradimento anticipazioni turche prossime puntate/ Burcu muore: perché Yesim l'ha uccisa? Nuovi retroscena