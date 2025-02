Ci saranno molte novità e colpi di scena nelle prossime puntate della seconda stagione di My Home My Destiny che terranno tutti col fiato sospeso. La nota dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Una rivelazione di Zeynep a Nesrin sul matrimonio Baris getterà l’avvocato nello sconforto ed è per questo che andrà via sconvolto.

Cosa succederà nella puntata di My Home My Destiny che andrà in onda mercoledì 5 febbraio 2025? Come al solito le intriganti vicende terranno moltissimi fan della soap opera turca incollati al televisore, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni trapelate sul web Zeynep informerà le sue madri che il matrimonio con Baris sarà imminente. Nermin si mostrerà entusiasta, la reazione di Sakine invece sarà molto diversa.

Le vicende di My Home My Destiny diventeranno sempre più interessanti nei prossimi episodi. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di domani Sakine dirà alla figlia che non è il momento giusto per sposarsi perché Mehdi è morto da poco tempo. Inoltre, le racconterà uno strano sogno che ha fatto che cambierà l’umore di Zeynep. Non appena quest’ultima scoprirà che Baris è andato via senza avvisarla proverà a chiamarlo ma lui la ignorerà.

Nell’episodio di mercoledì 5 febbraio 2025 Baris sarà ancora molto turbato e mentre passeggerà da solo non potrà fare a meno di ripensare alle parole della sua amata sulle loro imminenti nozze, per questo preferirà non rispondere quando lei lo chiamerà. Nel frattempo Tarik continuerà a flirtare con Nermin ma lei lo respingerà e andrà via, la donna apparirà turbata dopo essersi resa conto che prova qualcosa per lui. Le anticipazioni di My Home My Destiny fanno poi sapere che Ali Riza dirà a Sultan che il loro è vero amore e durerà per sempre, lei però confesserà di essere prooccupata per Emine.

