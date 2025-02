Le ultime vicende della seconda stagione di My Home My Destiny stanno tenendo moltissimi fan con il fiato sospeso, questi infatti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan che puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio. Tutti gli episodi, però, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity oltre che sul piccolo schermo.

Per Baris è un momento davvero delicato, ascoltare la rivelazione che la sua amata ha fatto a Nesrin lo ha non poco turbato. Moltissimi fan di My Home My Destiny si chiedono se ciò che è successo comprometterà il loro rapporto o se riusciranno a superarlo e a convolare presto a nozze. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 febbraio 2025, queste rivelano che Zeynep sogna di andare a vivere in una nuova casa da sola con Baris dopo le nozze. Rivelerà a Nesrin di averne già selezionate alcune che vorrebbe vedere e ribadirà il fatto di volersi sposare al più presto perché pensa che per lei e il suo amato sia arrivato il momento di essere felici insieme.

My Home My Destiny, anticipazioni 6 febbraio 2025: Baris sconvolto si rivede da bambino

Ancora sconvolto Baris ripenserà al passato, quando era solo un bambino e soffriva perché desiderava ricevere più attenzione da parte dei suoi genitori. Si rivedrà sdraiato a terra mentre la madre lo rimproverava ma non voleva aiutarlo ad alzarsi perché era impegnata a prendersi cura di Savas. Anche per il padre la priorità era il fratello.

Intanto Zeynep confiderà alla nuova amica che Sakine non sa ancora che andrà a vivere da sola con Baris dopo il matrimonio, le racconterà che la madre ha paura di perderla come è successo in passato con gli altri due figli. A Nesrin parlerà dei suoi fratelli, soprattutto del dolore provato quando la sorella Gulbin è andata via di casa all’età di 15 anni senza mai tornare indietro.

