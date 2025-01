Anticipazioni My home my destiny, spunta a galla il segreto di Nesrin?

Su Canale Cinque si rinnova l’appuntamento con la serie turca My home my destiny, in onda oggi 5 gennaio 2025 sul piccolo schermo. Nesrin/Gulbin sta mettendo in scena un piano di vendetta insieme a Ekrem(Nail Kırmızıgül) e Meltem (Hilal Uysun). Nermin (Senan Kara) rivela a tutti che la sua intenzione è quella di lasciare la conduzione delle sue aziende in mano a Zeynep, ma questo manda nuovamente in crisi la ragazza e le tensioni si ripercuotono anche sul suo rapporto con Baris (Engin Öztürk).

Zeynep tenterà di andare oltre il dolore per la morte di Mehdi e farà amicizia con Nesrin, ignara che sia in realtà proprio la sorella Gulbin, scomparsa da bambina. Gulbin, che si presenterà sotto falsa identità, tramerà vendetta con Ekrem e Meltem, nonostante si mostri particolarmente educato con Zeynep.

My home my destiny anticipazioni, cosa accadrà nelle prossime puntate

Dopo la puntata di My home my destiny in onda domani 5 gennaio 2025 sul piccolo schermo, la serie turca si fermerà per un giorno prima di tornare in scena con altre novità. Nermin, Sakine e gli altri si metteranno in cerca del locale perfetto per aprire un ristorante speciale.

Intanto, lo zio di Baris e Savas metterà in imbarazzo la madre di Emine con i membri della corte. Un agente immobiliare amico di Ali Riza darà loro una mano a visitare locali. Nesrin farà visita a Zeynep, facendo finta di voler approfondire la conoscenza delle sue madri adottive. Inoltre, tra Zeynep e Nesrin andrà in scena un importante confronto riguardo alla Lotus Group.