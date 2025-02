Un’altra settimana di My Home My Destiny sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti prima della solita pausa del weekend. L’amata dizi turca tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.50 e li tiene spesso con il fiato sospeso con tante interessanti novità e colpi di scena. Questi infatti, puntata dopo puntata, restano davanti al televisore per non perdersi le vicende della soap, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Dunque, cosa accadrà nella puntata di My Home My Destiny che verrà trasmessa domani, venerdì 7 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Zeynep proverà ancora a mettersi in contatto con Baris ma lui continuerà ad ignorare le sue telefonate. Dopo ciò che ha sentito fuori dall’ufficio della fidanzata è molto turbato e si è lasciato travolgere dai ricordi del passato. L’avvocato verrà raggiunto da Nuh, anche lui è giù di morale a causa della partenza della moglie e si sfogherà parlandogli di Cemile.

My Home My Destiny, anticipazioni 7 febbraio 2025: Nesrin ha un crollo, Nuh invita Baris a sfogarsi con lui

I tantissimi fan della soap opera turca assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda domani. Le anticipazioni di My Home My Destiny rivelano che Sultan cercherà di parlare con la figlia della sua storia d’amore con Ali Riza ma le due verranno interrotte da Sakine.

Nel frattempo Nesrin, dopo aver parlato con la sorella del loro passato, avrà un crollo emotivo in bagno. Cos’altro succederà nell’ultimo appuntamento settimanale di My Home My Destiny? Le anticipazioni fanno sapere che preoccupata per l’assenza di Baris Zeynep chiamerà Nuh e gli chiederà di passarle il fidanzato. Il marito di Cemile noterà che l’avvocato è giù di morale per la sua amata e lo inviterà a sfogarsi con lui.

