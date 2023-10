Anticipazioni NCIS 20, puntata 20 ottobre 2023/ Misterioso omicidio in un bosco, scattano le indagini

Anticipazioni NCIS 20, puntata di stasera: Amanda viene trovata uccisa

Tornano in onda questa sera le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa in NCIS 20, una delle più amate serie nonché una delle più replicate in tv. Questa sera, venerdì 20 ottobre 2023, in prima visione assoluta su Rai2 a partire dalle ore 21,20, andrà in onda un nuovo episodio della ventesima stagione della serie, che continua a fare i conti con l’assenza importante di Gibbs. Al centro delle dinamiche e delle trame della narrazione, come sempre, si intrecciano gli intricati casi da indagare e da risolvere e le vicende personali e private degli amati protagonisti.

Come riporta l’Ufficio Stampa Rai, le anticipazioni di NCIS 20 dell’episodio di questa sera s’intitola Perfetti disaccordi. Amanda, la figlia della Senatrice Grayson, viene uccisa in un bosco. La madre vuole che un altro patologo forense affianchi Jimmy, affinché l’autopsia venga svolta nel minor tempo possibile. Palmer dovrà collaborare con Miles Bauer, un suo vecchio compagno del college piuttosto egoriferito, con il quale ha un conto in sospeso. I due hanno due pareri differenti rispetto alla colpevolezza di un sospettato e questo crea non poche tensioni.

NCIS 20, il cast e dove vederlo in tv e in streaming

NCIS 20 torna questa sera con i grandi protagonisti della ventesima stagione della serie: nel cast figurano Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll. L’episodio di questa sera andrà in onda in prima visione assoluta su Rai2, a partire dalle ore 21,20. La visione è disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

