Anticipazioni NCIS Hawai’i, trama della puntata di oggi 4 ottobre 2024: Lucy e Kate sotto copertura

È tutto pronto per una nuova puntata della serie poliziesca di Rai1 e dalle anticipazioni su NCIS si scopre che cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 4 ottobre 2024. Il primo episodio si intitola Morte in arrivo e ruota attorno all’omicidio di Meredith Brooks. Il capitano di vedetta verrà trovata morta nella sua camera d’hotel. A questo punta la squadra sarà coinvolta nelle indagini ma non mancheranno le incomprensioni e le diffidenze soprattutto tra Sam e Jesse. Nel frattempo Jesse Luke agiranno sotto copertura.

Le anticipazioni NCIS Hawai’i della puntata del 4 ottobre 2024 svelano che cosa succederà anche nel secondo episodio dal titolo I Predatori. Questa volta la squadra degli Naval Criminal Investigative Service (NCIS) sarà impegnata ad indagare su un naufragio di una nave che trasportava animali esotici e che metterà a rischio la fauna selvatica di Oahu. Spazio avranno anche le vicende personali dei membri della squadra. Alex subirà un brutto infortunio che rischia di mettere fine alla sua carriera mentre Kai chiederà a Melanie un appuntamento.

Si passa dunque alla prossima puntata che andrà in onda venerdì 11 ottobre 2024 e le anticipazioni NCIS Hawai’i svelano che cosa succederà nei due episodio. Il primo si intitola Servire e Proteggere e vede protagonista Tatyana Sokolov, proprietaria di un’importante compagni militare privata. Desterà molta curiosità il fatto che l’imprenditrice sarà presente ad una conferenza internazionale alle Hawai’i sulla pace…

Il secondo episodio di puntata, stando a quanto riportano le anticipazioni su NCIS Hawai’i, ha per titolo Bersagli. Questa volta tutti i militari della Naval Criminal Investigative Service saranno sconvolti delle morti avvenute sull’isola di Oah. Nel giro di sole 15 ore sono state uccise tre persone ed inizierà una corsa contro il tempo per evitare che vengano commessi altri omicidi. E mentre la squadra indagherà, Ernie sarà sotto pressione e lavorerà faticosamente nella realizzazione dell’identikit.

NCIS, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni NCIS della puntata di oggi 4 ottobre e la prossima dell’11 ottobre non resta che ricordare l’appuntamento. Le nuove puntate della serie tv vanno in onda ogni venerdì in prima serata su Rai2, a partire dalle 22.10 circa, subito dopo l’episodio di NCIS. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Raiplay e subito dopo la messa in onda tutte le puntate sono disponibili sulla piattaforma.