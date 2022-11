Anticipazioni NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 puntata 20 Novembre/ Cosa succederà?

Anticipazioni NCIS Los Angeles 13, sarà trasmesso in onda l’episodio “A regola d’arte”…

Dopo l’interruzione dovuta allo stop di programmazione per via delle ATP Finals 2022 di tennis, torna stasera su Rai 2, dalle ore 21.05, la serie crime NCIS Los Angeles 13. Stasara sarà trasmetto l’episodio 13×14, intitolato “A regola d’arte”. Che cosa accade? In questa puntata l’NCIS si trova a dover indagare su una rapina avvenuta nel deposito d’arte Crusciel & Crusciel. Il deposito viene svaligiato da un famoso ladro francese che, per effettuare il colpo, si traveste da corriere.

Per smascherare il colpevole la squadra si vede costretta ad andare sotto copertura: travestiti come potenziali acquirenti sul mercato nero scopriranno chi c’è veramente dietro agli oggetti rubati. Per l’NCIS le indagini saranno però più difficile del previsto a tal punto che l’ammiraglio Kilbride si troverà a dover far ricorso a una sua vecchia conoscenza mentre invece Kensi e Deeks saranno occupati nel cercare di risolvere una loro delicata questione personale rimasta in sospeso.

A seguire, su Rai 2, partiranno gli episodi del legal drama con Michael Weatherly, Bull 16. Per primo sarà trasmesso l’episodio 6, intitolato “Conflitti di Coppia”. La squadra di Bull, la TAC, si troverà a dover difendere Diana, un’ex fidanzata di Bull, accusata di omicidio. Proprio per questo Bull si trova a dover discutere con Izzy che è molto contrariata dalla situazione e, in disaccordo con l’avvocato, si innervosisce.

Ma non finisce qui i conflitti personali per la TAC aumenteranno ancor di più quando Chunk si ritroverà a difendere Diana in tribunale contro il suo ragazzo, nonché pubblico ministero, Robert. A seguire sarà trasmesso l’episodio 6×17 intitolato “Amore per gli animali”. In questo episodio Bull e TAC sono assunti da Izzy per difendere un fantino accusato di aver commesso un incendio doloso ai danni del proprietario di una stalla che lo aveva licenziato.

