Torna l’appuntamento con uno dei titoli internazionali più seguiti dagli appassionati del genere crime; parte la stagione numero 22 di NCIS con un primo episodio già colmo di fuochi d’artificio. I protagonisti saranno alle prese con un nuovo caso spigoloso e tutti i componenti della squadra saranno coinvolti in momenti particolarmente concitati. Tuffiamoci dunque nelle anticipazioni NCIS per la puntata di questa sera, 16 febbraio 2025, in onda su Rai Due.

Tensione alle stelle con le anticipazioni NCIS per la puntata di questa sera, 16 febbraio 2025; si parte con Torres protagonista dell’ennesima missione con il fiato sospeso. Questa volta dovrà vedersela con una banda di narcotrafficanti di Washington che da troppo tempo operano in maniera indisturbata; il suo compito sarà quello di infiltrarsi all’interno della piccola banda nel tentativo di estrapolare informazioni e soprattutto di sventare l’ennesimo colpo e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Una scoperta sconvolgente cambia i piani di Parker e McGee… Anticipazioni NCIS, puntata 16 febbraio 2025

Il primo episodio della stagione 22 prosegue con un messaggio in codice che arriva dopo poco alla squadra di Torres che, nel frattempo, prosegue la sua missione da infiltrato in una piccola banda criminale. Le anticipazioni NCIS raccontano dunque di una possibile svolta sul caso: le tracce portano al cartello Nexus, tra i più temibili del Paese e che da tempo rientrano nel mirino delle forze dell’ordine. L’obiettivo è ‘El Padre’, ovvero il boss a capo dell’organizzazione criminale.

Riuscirà la squadra a rovinare i piani del cartello Nexus e di ‘El Padre’? Le anticipazioni NCIS raccontano, intanto, di qualcosa che accade in parallelo a ciò che riguarda l’interrogativo sopracitato. Parker e McGee sono impegnati da un ritrovamento sconcertante: un uomo appartenente proprio alla banda criminale viene trovato senza vita. Una situazione che aprirà nuovi scenari nel merito dell’inchiesta e che merita una particolare attenzione da parte dei protagonisti.