Anticipazioni Nero a Metà 3, puntata del 5 agosto 2024: Malik sta con Monica ma è geloso di Alba e Federico

Ci sarà spazio anche per i sentimenti ed i problemi di cuore stando alle anticipazioni Nero a Metà 3 la cui terza puntata, in replica, andrà in onda lunedì prossimo 5 agosto 2024 in prima serata su Rai1. Continueranno le indagini dell’Ispettore Carlo Guerrieri, che ha il volto di Claudio Amendola ma nel frattempo ci saranno intrecci anche nella vita privata degli altri protagonisti della fiction poliziesca. Nelle scorse puntate si è ingigantita la crisi tra Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) ed Alba Guerrieri (Rosa Diletta Rossi). Ed il giovane poliziotto ha iniziato un flirt con Monica.

Tuttavia dalle anticipazioni Nero a Metà 3 si scopre che cosa accadrà nella terza puntata. Nel primo episodio, dal titolo “Nei suoi panni”, Carlo dovrà indagare su un ladro che è stato trovato senza vita sotto casa di sua figlia Alba. Le indagini iniziano e Guerrieri ritiene che l’artefice dell’omicidio possa essere Pugliani, ma non ci sono abbastanza prove che possano dimostrare pienamente la sua colpevolezza. L’identità della vittima viene rivelata a Carlo da un agente della narcotici, il cui nome è Spartaco Matteo, si tratta di un ladro identificato con il nome di Suleyman.

Nero a Metà 3 anticipazioni 3a puntata (replica): un’intera classe cerca la prof

Le anticipazioni Nero a Metà 3 svelano anche che cosa succederà nel secondo episodio della terza puntata dal titolo “Un uomo”, un’intera classe di liceo si recherà in commissariato, con una richiesta ben specifica: ritrovare la loro professoressa, di cui non si hanno notizie già da diverso tempo. Nel frattempo continua la storia di Malik e Monica, ma quest’ultima sembra nutrire una certa gelosia nei confronti di Malik che, però, fa fatica a considerarla a tutti gli effetti la sua compagna. Un’altra coppia inizia pian piano a prendere forma, ovvero quella di Alba sempre più immersa nelle ricerche di sua madre, scomparsa dopo la scarcerazione, nelle quali viene aiutata da Federico, con cui si instaura un rapporto speciale, tanto da farli avvicinare ancor di più l’uno all’altra ed in questo caso sarà Malik ad essere geloso di Alba. Svelate le anticipazioni Nero a Metà 3 non resta che ricordare che questa puntata è andata in onda in prima visione il 19 aprile 2022, sempre su Rai1. Tutte le puntate di tutte le stagioni sono disponibili su Raiplay mentre già ci sono le prime indiscrezioni su Nero a Metà 4.