Anticipazioni Nero a metà 3 quinta puntata 2 maggio/ Clara muore? Un ritrovamento…

Nero a metà 3 anticipazioni quinta puntata: colpi di scena in arrivo

Lunedì 2 maggio, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la quinta e penultima puntata di Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola giunta alla terza stagione e che continua ad appassionare il pubblico con continui colpi di scena. Anche i penultimi episodi di Nero a metà 3 lasceranno tutti con il fiato sospeso in vista, poi, di un finale che si preannuncia mozzafiato. Negli episodi della puntata che andrà in onda il 2 maggio dal titolo “Colpevoli omissioni” e “Ah, l’amore l’amore”, al centro della scena ci saranno Alba, Federico e suo fratello che si ritroveranno sul luogo in cui sarà ritrovato il cadavere di Clara.

Nero a metà 3/ Anticipazioni 25 aprile e diretta: viene avvistata Clara

Dopo continue ricerche e speranze di ritrovare Clara viva, purtroppo, la realtà porterà a galla la sua morte. Il ritrovamento del cadavere di Clara porterà Malik ad avere tanti dubbi su Federico. Tante le domande a cui Malik proverà ad avere una risposta non essendosi mai fidato totalmente di lui. Nel frattempo, Carlo scoprirà che Suleyman ha una figlia segreta e deciderà di indagare su di lei. Cosa scoprirà? Verrà a galla un’amara verità?

Nero a metà 3/ anticipazioni terza puntata 18 aprile: Carlo indaga su un omicidio

Nero a metà, dove siamo rimasti

Negli episodi in onda il 25 aprile di Nero a metà 3, Carlo, Malik e tutta la squadra continuano le indagini su Clara. Certi che abbia agito come corriere della droga dopo aver visionato alcuni filmati in cui appare con una valigia, le indagini si sono mosse in quella direzione e la verità che si avvicina è sempre più funesta per Alba che spera di essere ancora sorpresa da un’altra realtà. Ottavia, nel frattempo, ha sottratto un indizio su Suleyman da casa di Spartaco il quale, dopo uan reazione furiosa, ha trovato una sintonia con Ottavia. L’indizio trovato da quest’ultima su Suleyman porta Carlo a nutrire molti dubbi su chi sia realmente.

Anticipazioni Nero a metà, terza puntata 18 aprile/ Ucciso ladro sotto casa di Alba

Le indagini su Clara, nel frattempo, diventano sempre più fitte soprattutto dopo il ritrovamento sul cadavere del complice di Pugliani, l’uomo che non ha ancora un volto e che ha prelevato Clara dal carcere. La squadra di Carlo, dunque, è sempre più vicino a scoprire la verità sul caso che la sta mettendo a dura prova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA