Anticipazioni Nero a metà 3, sesta puntata 9 maggio/ Carlo catturerà Pugliani?

Nero a metà 3, ultima puntata 9 maggio

La sesta e ultima puntata di “Nero a metà 3” andrà in onda lunedì 9 maggio sempre in prima serata su Rai 1. Le vicende dell’ispettore Carlo Guerrieri giungono così a conclusione: chi ha ucciso Clara e perché? La polizia riuscirà ad arrestare Pugliani? Domande aperte anche sulle relazioni dei protagonisti: Carlo è pronto a divorziare da Cristina, mentre Alba ha iniziato una relazione con Federico. Nessun ritorno di fiamma con Malik? Il poliziotto è ora legato a Monica, la psicologa che ha conosciuto sul caso di Alex, il bambino che ha chiesto in affido, e con la quale convive. Ma i suoi pensieri tornano spesso ad Alba: “C’è un legame invisibile che li porta sempre a volersi bene. Malik farà di tutto per aiutare e sostenere Alba. È questo il loro destino“, ha detto l’attore Miguel Gobbo Diaz a SMS News.

Nero a metà 3/ Anticipazioni 2 Maggio e diretta: il ritrovamento del corpo di Clara

Nero a metà 3, anticipazioni “A viso scoperto” e “Per una figlia”

Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi di “Nero a metà 3” dal titolo “A viso scoperto” e “Per una figlia”, in onda lunedì 9 maggio su Rai. Spartaco individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga, Carlo riesce a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porta in salvo: l’ispettore le promette che la riporterà da sua madre. Intanto la polizia cerca l’assassino di un giornalista che stava indagando su delle risse organizzate da gruppi di giovani. Tra Lorenzo Bragadin ed Elisa Cori le cose sembrano tornate alla normalità, ma una scoperta casuale mette il capo della scientifica in difficoltà. Carlo e Cristina si rivedono per finalizzare il divorzio, ma Guerrieri non ne sembra contento. Alba è sempre più sospettosa verso Federico, il volontario di Rebibbia che conosceva sua madre Clara e con cui la figlia di Carlo ha iniziato una relazione. La situazione sembra precipitare, ma grazie ad Alba la squadra ha l’occasione per catturare Pugliani…

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Nero a Metà 3 quinta puntata 2 maggio/ Clara morta: Federico coinvolto?NERO A METÀ 3/ Diretta e anticipazioni 25 aprile: viene trovato il corpo di Clara

© RIPRODUZIONE RISERVATA