Anticipazioni Nero a metà 3, terza puntata 18 aprile/ Alba esce con Federico, Malik..

Nero a metà 3, terza puntata 18 aprile

La terza puntata di “Nero a metà 3” andrà in onda lunedì 18 aprile sempre in prima serata su Rai 1. La terza stagione è ripresa dal ritorno di Clara (Margherita Laterza), l’ex moglie di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e la madre che Alba (Rosa Diletta Rossi) non ha mai avuto accanto. A Clara sono stati concessi i domiciliari e Alba è pronta ad ospite la madre. Ma uscendo da Rebibbia, Clara fa perdere le sue tracce. Carlo, che sin da subito non ha creduto al pentimento dell’ex moglie, è certo che sia scappata, Alba che sia stata rapita. L’ispettore Guerrieri e la sua squadra arrivano al traffico internazionale della cocaina rosa e allo sfruttamento di minori per lo spaccio. Cosa c’entra Clara con tutto questo? Ricordiamo che Claudio Amendola è, per la prima volta, anche regista dei primi sei episodi.

Nero a metà 3, anticipazioni “Nei suoi panni” e “Un uomo”

Ecco le anticipazioni della terza puntata di “Nero a metà 3”, in onda lunedì 18 aprile su Rai 1. Nel primo episodio “Nei suoi panni” Carlo indaga sul ladro ucciso sotto casa di Alba: l’ispettore è convinto che il responsabile sia Pugliani, ma le prove scarseggiano. A rivelare l’identità della vittima è Spartaco Mattei, uno scorbutico agente della narcotici che identifica il ladro con il nome di Suleyman. Nel secondo episodio “Un uomo” in commissariato giunge un’intera classe di liceo preoccupata per la scomparsa di una loro professoressa. Intanto Monica è sempre più gelosa di Malik, che nei fatti fatica a considerarla come la sua compagna. Alba condivide con Federico, educatore del carcere di Rebibbia, l’evolversi delle ricerche su sua madre e inizia a uscire con lui. Un notaio viene trovato morto in periferia, apparentemente vittima di un pirata della strada, ma qualcosa non torna…

