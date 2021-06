Anticipazioni New Amsterdam 3, terza puntata 15 giugno/ L’ospedale è sotto assedio

E’ già partito il conto alla rovescia per la terza puntata di New Amsterdam 3, le cui anticipazioni rivelano parecchi scossoni e avvenimenti interessanti. L’appuntamento con la serie tv è fissato per martedì prossimo, 15 giugno su Canale 5, con il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, alle prese con nuovi casi. Il primo episodio, dal titolo La leggenda di Howie Cournemeyer, si svolge durante la giornata della lotta all’AIDS e il direttore sanitario George Helms ha un’idea: proporre cure grati ai pazienti affetti dal virus HIV. Nel secondo episodio intitolato Stratagemmi, invece, i nostri protagonisti dovranno fare i conti con la chiusura del reparto di maternità del Southwest e a farne le spese in un certo senso sarà proprio l’ospedale New Amsterdam.

Con il cuore nel nome di Francesco 2021, Rai1/ Diretta, ospiti: l'infanzia di Ranieri

Anticipazioni New Amsterdam, terza puntata 15 giugno: l’ospedale preso d’assalto

Così nella terza puntata di New Amsterdam 3, l’ospedale viene letteralmente preso d’assalto da donne in gravidanza. Le anticipazioni rivelano che tra le future mamme c’è anche Evelyn Davis. E poi, nel terzo episodio di martedì 15 giugno, intitolato Disconnessi, Max Goodwin si impegnerà in prima persona per assicurare la banda larga gratuita ad un condominio di New York finito interamente in ospedale. Ricordiamo che la serie tv sarà come sempre trasmessa alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

LEGGI ANCHE:

Massimo Ranieri/ Confessione choc da Carlo Conti: "ho vissuto in povertà"Rosa Di Grazia rompe il silenzio su Deddy dopo Amici/ "Ecco perché non ho parlato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA