Anticipazioni New Amsterdam 4, puntata 1 luglio/ Max salverà l’ospedale?

New Amsterdam 4, prossima puntata 1 luglio

Venerdì prossimo, 1° luglio, in prima serata su Canale 5 andranno in onda tre nuovi episodi di “New Amsterdam 4”. Mancano altri 7 episodi alla fine della quarta stagione del medical drama. La serie con Ryan Eggold è stata rinnovata per la stagione 5, che sarà la conclusiva. In occasione degli Upfronts, però, NBC ha comunicato che la serie TV riprenderà in autunno. Intanto scopriamo le anticipazioni dei prossimi tre episodi. In “La famiglia” a Londra Max e Helen hanno a che fare con la madre della dottoressa, che critica ogni sua scelta e denigra il padre. Ma Helen, forte dei suoi ricordi, le rinfaccia trent’anni di bugie. La Dottoressa Bloom e il Dottor Reynolds si occupano di una famiglia arrivata in pronto soccorso dopo un terribile incidente d’auto.

New Amsterdam 4, anticipazioni episodi

Nel quattordicesimo episodio di “New Amsterdam 4” dal titolo “Uniti nella resistenza” Vijay è morto e tutti i suoi amici si riuniscono per il funerale. Max ed Helen si rendono conto di quanto New Amsterdam sia cambiata da quando se ne sono andati. Gli ex colleghi di Max si coalizzano contro Veronica Fuentes, ma lei riesce a scoprirlo e ribadire che ha lei il controllo. Nell’episodio “Ultimatum” Max è deciso a salvare il New Amsterdam prima che sia troppo tardi: il dottore, attraverso un escamotage, cerca di entrare nel Consiglio di Amministrazione dell’ospedale per poter contrastare l’operato di Veronica e farla rimuovere dalla sua carica. Reynolds e Fuentes litigano sul modo migliore per gestire un rischioso intervento chirurgico.

