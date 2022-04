Anticipazioni Noi 2: ci sarà?/ La saga dei Peirò potrebbe continuare ma…

Noi 2, ci sarà la seconda stagione della fiction Rai?

La fiction Noi 2, ci sarà oppure no? Dopo il finale della prima stagione della fiction di Rai1, remake italiano della serie “This is us”, sono in tanti gli spettatori che si domandano se ci sarà o meno una seconda stagione in programma. Nella prima, diretta da Luca Ribuoli, abbiamo ritrovato tra gli altri Lino Guanciale e Aurora Ruffino, rispettivamente nei panni di Piero Peirò e Rebecca, ma abbiamo fatto la conoscenza anche di Cate (Claudia Marsicano), Claudio (Dario Aita) e Daniele (Livio Kone). Quali anticipazioni sono ad oggi emerse su una eventuale nuova stagione di Noi 2?

Al momento non si hanno molte informazioni sulla presenza di una seconda stagione del remake nostrano di This is us. Manca una conferma ufficiale su Noi 2 ma i buoni risultati in termini di ascolto lascerebbero ben sperare. Per come è stata pensata la saga dei Peirò, inoltre, non sembra essere destinata per una sola stagione. Un altro tassello che farebbe ben sperare è rappresentato dal fatto che la serie di cui Noi è remake è composta da sei stagioni, dunque non mancherebbe il materiale per poter approfondire le storie dei Peirò e degli altri protagonisti.

In attesa di Noi 2, le possibili anticipazioni

Al momento, anche in vista della seconda stagione di Noi 2, mancherebbe ancora una conferma ufficiale da parte di Rai e Cattleya, la casa di produzione della serie. Non è escluso tuttavia che possa giungere proprio in concomitanza con il gran finale di stagione. Se è vero che gli ascolti si possono definire soddisfacenti (dopo una partenza di 4,1 milioni di spettatori la media si è assestata attorno ai 3 milioni) non sono tuttavia mancate le critiche che potrebbero frenare l’eventuale arrivo di Noi 2. Ma cosa potremmo vedere?

La prima stagione di Noi sembra seguire fedelmente la prima stagione della serie americana. Questo fa quindi ipotizzare che anche Noi 2 potrebbe riflettere lo stesso andamento. Quindi, secondo le ipotetiche anticipazioni, potremmo vedere Daniele e Betta sempre più propensi all’adozione scegliendo di accogliere un giovane problematico. Claudio potrebbe essere alle prese con il suo primo film importante mentre per Cate potrebbero arrivare nuovi impegni di lavoro. Facendo un salto indietro nel passato potremmo vedere Pietro e Rebecca riavvicinarsi tentando così di legare la propria famiglia. Nell’ipotetica seconda stagione, infine, potremmo scoprire com’è morto il personaggio di Pietro.

