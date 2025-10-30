Anticipazioni Noi del Rione Sanità, Carmine Recano confessa: "Scena rimasta impressa." E da anticipazioni Mare Fuori 6 Addii e cast rinnovato"

Anticipazioni Noi del Rione Sanità, Carmine Recano svela: “C’è una scena che mi è rimasta impressa”

È tutto pronto per una nuova puntata di Noi del Rione Sanità la fiction di Rai1 che vede Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro ispirato alla storia vera di Don Antonio Loffredo. E proprio l’attore napoletano in una lunga intervista concessa a DiPiùTv ha rivelato le emozioni nell’interpretare un uomo con una tale grandezza come padre Loffredo e soprattutto qual è stata una delle scene più difficili e commoventi che ha girato: “Quella di un funerale di uno dei ragazzi della serie….”

Carmine Recano non ha fornito particolari anticipazioni Noi del Rione Sanità ma ha rivelato qual è stata la scena più emozionante che ha girato: “Sarebbe stato impossibile bloccare l’intero quartiere per girare la sequenza e allora alle tantissime comparse ingaggiate dalla produzione hanno finito per aggiungersi anche molti passanti incuriositi dalla scena. Mi sono guardato attorno e mi sono commosso.” La fiction di Rai 1 ha al centro la rinascita di uno dei quartieri più difficili e complicati di Napoli, già nella prima puntata ci sono state svolte choc e drammatiche ed anche nella puntata di questa sera non mancheranno.

Anticipazioni Mare Fuori 6, Carmine Recano svela quando va in onda, addii e nuovi arrivi

Attualmente Carmine Recano è Don Giuseppe Santoro in Noi del Rione Sanità, da anni però il suo volto è identificato con il comandante Massimo in Mare Fuori. Altra fiction di successo Rai che è diventata un vero e proprio fenomeno di costume e che pone al centro le vite difficili di giovani in balia dei camorra in precario equilibrio tra retta vita e criminalità. La nuova stagione è attualmente in programmazione e Carmine Recano, sempre durante l’intervista, ha rivelato quando Mare Fuori 6 andrà in onda, probabilmente a partire dal prossimo febbraio.

E non è tutto, perché l’attore napoletano ha anche fornito delle anticipazioni Mare Fuori 6: “La sesta di Mare Fuori sarà piena di sorprese, anche perché cambieranno tantissimi attori del cast ed entreranno nuovi personaggi.” Non è chiaro quale storico personaggio dirà addio ma al momento sono confermate le presenze di due colonne: Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, e Carmela, che il volto di Giovanna Sannino.