Anticipazioni Noi puntata 27 marzo/ Daniele sotto choc, la gravidanza di Rebecca…

Noi, anticipazioni quarta puntata 27 marzo: cosa vedremo?

La quarta puntata della fiction di Rai1, Noi, andrà in onda domenica 27 marzo 2022. Come da tradizione non si faranno attendere i numerosi colpi di scena che saranno visibili sin dal primo episodio in programma. La fiction vede nel cast, tra gli altri, la presenza di attori del calibro di Lino Guanciale e Aurora Ruffino e rappresenta il remake italiano della serie americana “This is Us”. Cosa accadrà in occasione della quarta puntata? Al centro del prossimo appuntamento ci saranno soprattutto Daniele, evidentemente scosso dalla scoperta fatta sulla sua famiglia.

Il primo episodio si intitola “La baita”: secondo le anticipazioni, Daniele apparirà sotto shock per la scoperta fatta al punto tale da non riuscire in un primo momento a pensare di poter perdonare sua madre. Daniele nel dettaglio non riuscirà a gestire la sensazione di dover affrontare nuovamente tutte le sofferenze del passato ora tornate nuovamente e prepotentemente a galla. Un motivo in più che ribadisce la sua difficoltà nel perdonare la madre.

Noi, trama quarta puntata: gravidanza gemellare per Rebecca

Nella prima serata di domenica 27 marzo andrà in scena la fiction Noi che come di consueto sarà caratterizzata da un doppio episodio. Nel secondo dal titolo “La casa”, secondo le anticipazioni il telespettatore sarà condotto nel passato. Torneremo così negli anni Ottanta. Pietro e Rebecca saranno alle prese con la ricerca di una nuova casa più spaziosa e proprio mentre sono impegnati in questo riceveranno una notizia completamente inaspettata.

Rebecca infatti farà la scoperta che la sua è in realtà una gravidanza gemellare. Il medico metterà la coppia al corrente del fatto che la donna non solo non sta aspettando un solo bambino ma porta in grembo ben tre creature! Questo porterà a nuovi colpi di scena che saranno svelati nel corso della quarta puntata della serie di Rai1, a sole due puntate dalla fine della stagione che è appunto composta da sei episodi. C’è già chi si domanda se ci sarà un futuro per la serie e i suoi protagonisti ma a quanto pare la Rai non si sarebbe ancora espressa in merito.

