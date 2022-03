Anticipazioni Noi, quinta puntata 3 aprile/ Pietro e Rebecca sempre più distanti ma lui…

Anticipazioni Noi: la quinta puntata del 3 aprile 2022

La fiction Noi, in onda nella prima serata della domenica di Rai1, si avvia rapidamente verso la sua quinta puntata, in programma per il prossimo 3 aprile 2022. La serie, come ormai noto, rappresenta il remake tutto italiano di “This is Us”, sebbene le differenze con l’originale americano siano evidenti. Nel cast troviamo, tra i vari attori, anche Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Noi è ormai giunta agli sgoccioli dal momento che la puntata odierna sarà anche la penultima. Sono in tutto sei, infatti, gli appuntamenti della serie che si preannuncia anche sul suo finale ricca di colpi di scena. Il primo, secondo le anticipazioni, riguarderà proprio Pietro e Rebecca, i quali a distanza di anni dal loro matrimonio si ritroveranno sempre più distanti: come andrà a finire?

Noi, Fiction Rai1/ Anticipazioni e diretta quarta puntata: Daniele in cerca del padre

Come sempre, la puntata sarà caratterizzata da un doppio episodio. Il primo si intitola “Il tempo è prezioso” e sarà ambientato nel 1984. Secondo le anticipazioni, vedremo Pietro e Rebecca innamoratissimi e al settimo cielo. La gravidanza procede senza intoppi ed anche il giorno del parto si avvicina sempre di più. Man mano che si avvicina la fatidica data però, la donna sarà sempre più in preda ai cambi di umore ed alla preoccupazione su ciò che sarà il loro futuro. La disperazione di Rebecca toccherà il punto più alto in occasione del compleanno di Pietro, quando si renderà conto di aver fallito e di non averlo reso speciale come avrebbe voluto. Questo pensiero la farà cadere nel massimo sconforto.

ANTICIPAZIONI NOI PUNTATA 27 MARZO/ Cate pronta all'intervento, Daniele furioso!

Noi, trama quinta puntata: matrimonio tra Pietro e Rebecca in crisi?

L’appuntamento con la fiction Noi, in onda nella prima serata di domenica 3 aprile vedrà la messa in onda del secondo episodio dal titolo emblematico: “Sposi”. Questa volta si farà un passo temporale arrivando ai giorni nostri. Sono trascorsi diversi anni dal fatidico matrimonio tra Pietro e Rebecca, ma qual è la loro attuale situazione sentimentale? Tante cose nella coppia sono intanto cambiate.

Tanto per iniziare, la donna è tornata a cantare in una band e questo ha portato a ridurre in modo drastico i loro momenti vissuti insieme. Questa situazione porterà ad allontanare sempre di più marito e moglie ma nonostante ciò, sarà proprio Pietro a non volersi arrendere, credendo fortemente nella loro storia. Il suo amore per Rebecca non è infatti mutato e per tale ragione cercherà di stupire la donna in tutti i modi. Quella di domenica 3 aprile sarà la penultima puntata, alla vigilia del gran finale del 10 aprile con la sesta ed ultima puntata. Ancora nessuna notizia, invece, rispetto ad una eventuale nuova stagione.

NOI/ Anticipazioni terza puntata, diretta: Daniele ha scoperto la verità e ora...

© RIPRODUZIONE RISERVATA