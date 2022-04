Anticipazioni Noi ultima puntata 10 aprile/ Pietro e Rebecca: crisi dopo 20 anni

Anticipazioni Noi: la sesta puntata del 10 aprile 2022

Siamo giunti ormai agli sgoccioli della fiction “Noi”: domenica 10 aprile 2022, infatti, andrà in onda su Rai1 la sesta nonché ultima puntata della serie che vede protagonisti, tra gli altri, anche Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Si tratta del remake tutto italiano della celebre serie tv “This is Us”. Dopo averci tenuto compagnia nelle cinque precedenti settimane con un doppio appuntamento ogni domenica, è arrivato adesso il momento di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata in programma.

Anche nell’appuntamento finale non si faranno attendere i colpi di scena, soprattutto dopo che le condizioni di salute di Mimmo andranno a peggiorare sempre di più. Ma saranno soprattutto le vicende sentimentali di Pietro e Rebecca a tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo. Il primo episodio si intitola “Napoli”; stando alle anticipazioni, assisteremo ad un peggioramento delle condizioni di Mimmo e per questo Daniele deciderà di riportarlo nella sua città natale, Napoli appunto. In tal modo avrà modo di rivedere le persone a lui care in un vero e proprio viaggio nel tempo che si rivelerà particolarmente toccante.

Noi, Crisi sempre più evidente tra Rebecca e Pietro

L’ultima puntata della fiction “Noi”, secondo quanto svelato dalle anticipazioni, vedrà protagonisti anche Cate e Teo: la coppia è sempre più convinta a voler compiere il grande passo ma in questo momento i preparativi rallenteranno sempre di più. Dopo tutte le vicende che sono avvenute nelle loro vite, infatti, i due hanno bisogno ora di un po’ di tranquillità.

Cosa accadrà infine nel secondo episodio conclusivo della stagione dal titolo “La Luna”? Gli spettatori rivivranno un salto temporale che li condurrà nuovamente negli anni Ottanta, esattamente al momento del primo incontro tra Rebecca e Pietro, quando tra i due scattò un vero e proprio colpo di fulmine. A distanza di alcuni anni da quell’indimenticabile incontro le cose sono notevolmente cambiate sebbene i due stiano ancora insieme. Tuttavia, dopo venti anni la coppia sta vivendo adesso un momento di grande crisi che rischia di farli perdere per sempre. Riusciranno ad andare oltre? Lo scopriremo sul gran finale, mentre non è ancora chiaro quale sarà il destino della serie, ovvero se ci sarà una seconda stagione o se, a causa degli ascolti non particolarmente alti, si concluderà proprio con la sesta puntata di domenica 10 aprile.

