Anticipazioni Occhi di gatto, prossima puntata 8 ottobre 2025: il padre delle sorelle Tashikel a un passo dalla verità, ma arriva un tradimento shock!

Anticipazioni Occhi di gatto, prossima puntata 8 ottobre 2025: Tamara, Sylia e Alexia pronte a salvare il padre

Continuano le puntate di Occhi di gatto stasera su Rai 2 con tanti colpi di scena e novità che lasceranno a bocca aperta i fan degli anni ’80 che ritrovano le tre protagoniste Tamara, Sylia e Alexia in una nuova versione totalmente rinnovata. Oggi, però, andiamo a scoprire le anticipazioni degli episodi della prossima puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 intitolati “Durrieux” e”Heinz”, altre protagoniste della celebre serie.

Video Bruno Vespa vs Flotilla a Porta a Porta: "Non ve ne fotte di aiutare Gaza"/ Usigrai: "Limiti superati"

Partiamo subito a scoprire cosa succederà nel penultimo episodio, il numero 7 della serie. Qui, le tre sorelle incontreranno la gallerista Hélene Durrieux, la quale svela loro di essere un’amica del loro padre e di sapere dove si trova l’uomo attualmente scomparso. A questo punto la donna offre al trio una proposta: devono rubare dei quadri dal castello di Dalembert e in cambio lei libererà l’uomo. Così, le protagoniste si mettono subito in moto per ritrovare il papà e in men che non si dica elaborano un ingegnoso piano per prendere i quadri. In tutto ciò, Durrieux si rivela essere una donna dalla personalità molto ambigua con un colpo di scena inaspettato.

IO CANTO FAMILY 2025, PUNTATA 1 OTTOBRE/ Diretta e concorrenti: Azzurra e mamma Tiziana conquistano Noemi

Anticipazioni Occhi di gatto, prossima puntata 8 ottobre 2025: “Heinz”

Continuiamo con le anticipazioni Occhi di gatto, serie che va in onda su Rai 2 con ben otto episodi per quattro prime serate all’insegna dell’avventura. Ricordiamo che ogni episodio così come l’intera fiction è disponibile su RaiPlay. Ebbene, siamo giunti all’ultimo episodio che come abbiamo accennato si intitola Heinz, e anche qui vedremo le tre sorelle Tashikel, ovvero Tamara, Sylia e Alexia pronte a rubare i quadri nel castello di Dalambert, dove si cela una famosissima collezione di quadri. Grazie a questa mossa, le donne potrebbero riuscire a capire dove è stato nascosto il loro adorato padre, sparito dopo un’opera contro il nazismo.