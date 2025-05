Anticipazioni Oltre Il Paradiso, terza puntata del 4 giugno 2025: un quadro rubato svela una verità sconvolgente

Ha debuttato mercoledì scorso in prima serata su Rai2 lo spin-off della longeva serie, trasmessa sempre su Rai2, Delitti in Paradiso. Stiamo parlando di Oltre il Paradiso, serie creata da Robert Thorogood, ambientata nell’immaginaria Shipton Abbott che vede per protagonista l’ispettore Humphrey Goodman, protagonista della serie originale dalla terza stagione fino alla sesta. Al fianco di Goodman c’è la fidanzata Martha Lloyd ed al centro di ogni episodio ci sono dei casi di cronaca di cui il poliziotto dovrà occuparsi.

Cosa succederà nelle prossima puntata? Dalle anticipazioni Oltre il Paradiso delle puntata del 4 giugno 2025 si scopre che al centro della trama ci sarà un misterioso dipinto dal valore inestimabile e con origini controverse che farà ritorno in città. Per accoglierlo è stata organizzata una grandissima festa curata nei minimi dettagli da Anne ma proprio quando la festa sta per avere inizio ci sarà un colpo di scena che darà vita ad un effetto domino, il quadro scomparirà nel nulla: chi lo ha rubato e perché?

Le anticipazioni Oltre il Paradiso della puntata di questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, invece, svelano che l’ispettore Humphrey Goodman, insieme alla sua squadra, si troverà ad affrontare un caso misterioso e sconvolgente, un’intera famiglia scomparirà nel nulla facendo perdere completamente le sue tracce. Le indagini sin dall’inizio si mostreranno difficili ma l’ispettore inizierà a seguire una serie di indizi e testimonianze chiave.

Humphrey dimostrerà di avere capacità deduttive notevoli e, unite alla sua impulsività, lo aiuteranno a scoprire che cosa è successo davvero alla famiglia. Nel frattempo, Martha verrà avvicinata da una sua vecchia conoscenza che le fa una proposta d’affari. L’agente Kelby, invece, cercherà non senza difficoltà di rintracciare un auto a partire dai frammenti di un faro rotto, i suoi sforzi non saranno vani ma lo condurranno ad una realtà inaspettata.

Oltre il Paradiso: dove e come vederlo in tv e in streaming

Svelate tutte le anticipazioni Oltre Il Paradiso non resta che ricordare che Oltre il Paradiso insieme a Delitti in Paradiso, serie di cui è lo spinn-off, va in onda ogni mercoledì in seconda serata su Rai2 a partire dalle 22.30 fino alle 23.30 circa ed è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Raiplay dove dopo la messa in onda rimangono sempre consultabili.