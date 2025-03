Anticipazioni Pechino Express 2025, 2a puntata del 13 marzo 2025: Complici in difficoltà

La prima puntata di Pechino Express 2025 si è conclusa con la vittoria della coppia dei Magici Jey e Checco Lillo e due coppie che sono andate a rischio eliminazione: da una parte i Complici Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile e dall’altra i Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci. I due maghi hanno eliminato i Complici ma per loro fortuna la tappa non era eliminatoria anche se non sono mancate delle tensioni, la cantante ed il suo compagno non hanno gradito le motivazioni dei Magici. Si è chiusa così una puntata dove a catalizzare la scena in tutti i sensi è stata Nathalie Guetta ma cosa succederà nella prossima?

PECHINO EXPRESS 2025, 1A PUNTATA/ Diretta, coppie ed eliminati: Magici vincitori, Busta Nera salva Complici?

Dalle anticipazioni Pechino Express 2025 della 2a puntata che andrà in onda giovedì 13 marzo si scopre che le coppie dei viaggiatori continueranno il loro viaggi nelle Filippine. I Complici, che hanno rischiato di uscire, cercheranno di essere più combattivi e competitivi tuttavia durante una prova proprio quando saranno in vantaggio avranno un problema. Tensioni anche nella coppia dei Cineasti con Vito Bucci che sbotta contro Nathalie Guetta: “Perché devo sempre avere l’ansia di parlare” E tutte le altre coppie come le Atlantiche ed i Medagliati avranno a che fare con prove sempre più difficili e faticose.

Giulio Berruti contro Nathalie Guetta a Pechino Express 2025: "Ho rischiato di morire"/ Lei: "Sei imbecille"

Pechino Express 2025, anticipazioni prossima puntata: Spettacolari spiccano il volo

Dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che anche Giulio Berruti, che ha rischiato di farsi investire nella puntata di questa sera dai Cineasti, sarà molto in difficoltà ma troverà una valido aiuto nel suo compagno di avventura Nicolò Maltese. A differenza di quasi tutti gli altri perfettamente amalgamati e complici si scopriranno gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba. Sono loro la coppia rivelazione di questa edizione, anche se ancora non si sono esposti molto. La prossima puntata dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca andrà in onda giovedì prossimo, 13 marzo a partire dalle 21.15 su SkyUno.