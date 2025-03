Anticipazioni Pechino Express 2025: prossima puntata giovedì 20 marzo

Cosa succederà nella prossima puntata dell’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca? Gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba sono stati eliminati nella puntata di questa sera, in maniera del tutto inaspettata. Le altre otto coppie in gara, invece, continueranno il loro viaggio alla volta delle Filippine: Cineasti, Sorelle, Estetici, Medagliati, Magici, Primiballerini, Complici ed Atlantiche. E dalle anticipazioni Pechino Express 2025 della prossima puntata, giovedì 20 marzo 2025, si scopre che cosa succederà.

ELIMINATI PECHINO EXPRESS 2025, PUNTATA 13 MARZO/ A sopresa fuori Spettacolari, lei: "Mi hai salvata tu"

I viaggiatori dovranno ancora correre Fino al tetto del mondo, le Atlantiche hanno ringraziato gli Estetici per averle salvate. Le anticipazioni Pechino Express 2025 svelano che le coppie dovranno affrontare sfide ed ostacoli, fare tracking ed attraversare un pericoloso fiume. E poi ancora dovranno chiedere passaggi ed alloggi per la notte tentando di arrivare i primi o comunque tra i primi per evitare di finire a rischio eliminazione. Al momento non c’è ancora una coppia che spicca rispetto alle altre e quindi tutto è possibile ed i colpi di scena solo all’ordine del giorno.

PECHINO EXPRESS 2025, 2A PUNTATA/ Diretta, coppie ed eliminati: Estetici eliminano Spettacolari: "Strategia"

Pechino Express 2025, è in piena crisi la coppia dei Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci

E per quanto riguarda le dinamiche delle coppie e quello con gli altri viaggiatori, dalle anticipazioni Pechino Express 2025 sulla 3a puntata si scopre che i Complici Dolcenera e Gigi Campanile continueranno ad essere in piena lite con i Magici Jey e Checco Lillo. Riproveranno ai due di essere presuntuosi, troppo agguerriti e di fare ‘guerriglia urbana’. Dall’altra parte ci sarà anche una coppia in piena crisi: i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci è già rottura totale. Il segretario di produzione ha accusata l’attrice francese di essere come Dottor Jekyll e Mr Hyde e di non farlo mai parlare. Da parte sua l’attrice dirà di essere stanca e affaticata dal gioco. Insomma i Cineasti saranno i prossimi eliminati? L’appuntamento con la prossima puntata di Pechino Express 2025 è per giovedì 20 marzo 2025 sempre a partire dalle 21.25 su Sky Uno e in diretta streaming su Now.