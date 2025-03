Anticipazioni Pechino Express 2025, prossima puntata del 27 marzo 2025

La terza puntata dell’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca si è conclusa con un colpo di scena incredibile e inaspettato: sono stati eliminati i Primiballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, ma per chi resta gli occhi sono portati alla prossima tappa e dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che le sette coppie ancora in gara continueranno il loro viaggio verso la Thailandia arrivando in Nepal ma nel tragitto non mancheranno liti, scontri, prove sempre più difficili che li metteranno a dura prova, strategia e corse contro il tempo per arrivare per primi al libro rosso.

Stando alle anticipazioni Pechino Express 2025 della quarta puntata che andrà in onda giovedì 27 marzo, i Magici Jey e Checcho Lillo messi a dura prova in questa tappa riprenderanno coraggio e terreno. I due fratelli campani sono agguerriti e determinati e dopo aver temuto di finire a rischio eliminazione hanno tirato fuori il carattere. Nella prossima puntata continueranno su questa strada. In difficoltà, invece, saranno i Cineasti perché ci sarà una nuovo scontro tra Nathalie Guetta e Vito Bucci. L’attrice francese, infatti, non ha mai nascosto di aver trovato non poche difficoltà nell’adventure game.

E poi ancora della anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che la coppia delle Sorelle Samanta e Debora Togni si ‘risveglierà’ e dopo un inizio in sordina dimostreranno di che pasta sono fatte. Del resto l’ex maestra di Ballando con le stelle ha ammesso di esserci rimasta male del fatto che le altre coppie non le temano. Il colpo di scena più grande, tuttavia, lo daranno i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi. Nelle brave clip di anticipazioni infatti si vedono i due campioni olimpici salire su un mezzo della polizia affermando: “Ci hanno pure arrestato”. È molto probabile, tuttavia, che la realtà sia ben diversa. L’appuntamento con la quarta puntata dell’adventure game è per giovedì 27 marzo 2025 a partire dalle 21.20 circa su Sky Uno e in streaming su Now.