Anticipazioni Pechino Express 2025, 5a puntata del 3 aprile 2025

La quarta puntata dell’adventure game condotto da Costantino Della Gheardesca con l’inviato Fru ha visto rischiare l’eliminazione due coppie molto forti gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e i Complici Dolcenera e Gigi Campanile. La coppia vincitrice di tappe, le Sorelle Debora e Samanta Togni ha scelto di eliminare quest’ultimi ma la Busta Nera, per la seconda volta, li ha graziati stabilendo che la tappa non fosse eliminatori. E dunque Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile proseguiranno la loro avventura e dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che cosa succederà nella prossima puntata.

E dalle anticipazioni Pechino Express 2025 della quinta puntata in onda giovedì prossimo, 3 aprile, su Sky Uno ed in streaming su Now si scopre che cosa succederà alle sette coppie ancora in gara. Zaino in spalla dovranno attraversare altri magnifici luoghi del Paese Asiatico tuttavia purtroppo non potranno godere a pieno di tutte le bellezze paesaggistiche perché concentrati nella gara, con solo un euro al giorno dovranno cercare passaggi per giungere il prima possibile al traguardo di tappa ma anche alloggi per la notte sperando nel buon cuore della gente che li ospita. Tuttavia nella prossima puntata di Pechino Express 2025 ci sarà una clamorosa novità

Pechino Express 2025 anticipazioni: Nathalie Guetta si infortuna e arriva la ‘Bandiera Leopardata’

Dalle anticipazioni Pechino Express 2025 della puntata di giovedì 3 aprile 2025 si scopre che ci sarà una clamorosa novità: la Bandiera Leopardata ovvero Elettra Lamborghini. Ed è chiaro quale sia la sua funzione anche a giudicare dalla poca voglia dei concorrenti di averla e’ evidente che si tratti di un nuovo malus. La cantante ed ereditiera sarà un malis per gli altri concorrenti perché li rallenterà nel percorso. Costantino Della Gherardesca nella prossima puntata spiegherà meglio come funziona la Bandiera Leopardata. Al centro della gara, tuttavia, ci saranno le sette coppie ancora in gara: Complici, Estetici, Medagliati, Sorelle, Cineasti, Atlantiche e Magici, non mancheranno momenti di sconforto e di euforia e ci sarà spazio anche per l’infortunio di Nathalie Guetta. L’attrice francese nel salire su un mezzo per ottenere un passaggio si farà male ad una caviglia.