Anticipazioni Pechino Express 2025, sesta puntata del 10 aprile 2025

Con un colpo di scena sono stati i Magici Jey e Checcho Lillo di Pechino Express 2025 gli eliminati della quinta puntata andata in onda questa sera su Sky Uno e in streaming su Now. Tutte le altre coppie rimaste in gara, zaino in spalla procederanno la gara in Thailandia alla volta del Nepal. Sono ancora in gioco i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi, le Sorelle Debora e Samanta Togni, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà, i Complici Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci. Ma cosa succederà nella prossima puntata?

Pagelle Pechino Express 2025, 5a puntata/ Magici eliminati troppo presto, Medagliati campioni di stile

Dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che ci sarà un nuovo malus che svantaggerà i viaggiatori e che causerà non pochi scontri e tensioni tra le coppie in gara. Nella puntata di questa sera Elettra Lamborghini è stata la Bandiera Leopardata. Tale malus ha scatenato prima una violenta lite tra i Complici e gli Estetici con Gigi Campanile che ha attaccato Giulio Berruti accusandolo di strumentalizzare la sua malattia, e poi anche tra le Atlantiche ed i Magici con quest’ultimi che per essere stati un po’ troppo aggressivi con le due ragazze sono finiti direttamente a rischio eliminazione. Nella sesta puntata in onda il 10 aprile 2025 ci sarà la Bandiera Blu, Fru che porterà scompiglio.

ELIMINATI PECHINO EXPRESS 2025, PUNTATA 3 APRILE: MAGICI/ Jey e Checcho Lillo in lacrime: "Ci mancherà tutto"

Anticipazioni Pechino Express 2025: Nathalie Guetta infortunata, Gigi Campanile spinto da un concorrente

La gara sta entrando sempre più nel vivo e dalle anticipazioni Pechino Express 2025 sulla prossima puntata si scopre che l’agonismo e l’entusiasmo nella gara mieterà ‘vittime’. La prima ad infortunarsi sul finire di questa puntata è stata Nathalie Guetta in coppia con Vito Bucci per i Cineasti. L’attrice francese si è fatta male ad una caviglia, nulla di rotto per fortuna ma il viaggio sarà più complesso. Anche Gigi Campanile della coppia dei Complici con Dolcenera si farà male e non è chiaro se in mezzo alla calca cadrà da solo oppure verrà spinto da un altro concorrente. Insomma se ne vedranno delle belle, e l’appuntamento con la prossima puntata di Pechino Express 2025 è per giovedì 10 aprile 2025 su Sky Uno e in diretta streaming su Now.