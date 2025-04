Anticipazioni Pechino Express 2025, quali coppia proseguiranno verso il Nepal

Cosa succederà nella prossima puntata di Pechino Express 2025 Fino al tetto del mondo in onda giovedì 17 aprile 2025? Dalle anticipazioni si scopre che le coppie rimaste in gara arriveranno nello splendido Nepal per quelle che saranno le tappe conclusive del loro viaggio dove oltre a conoscere gli usi e la cultura del luogo dovranno affrontare sfide e prove. Le coppie rimaste in gara sono gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova, i Complici Gigi Campanile e Dolcenera.

La sesta puntata ha decretato coppia vincitrice quella dei Medagliati, Jury Chechi ed Antonio Rossi mentre a rischio eliminazione sono finiti i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci e le Sorelle Samanta e Debora Togni, i due sportivi hanno eliminato quest’ultima ma la Busta Nera a decretato che la tappa non era eliminatoria e dunque sono rimaste in gara. E dalle anticipazioni Pechino Express si scopre che tutte le coppie proseguiranno il viaggio verso il Nepal ma alcune saranno molto in difficoltà come i Complici che rischieranno l’eliminazione. Infatti, Dolcenera farà un passo falso che potrebbe costarle caro…

Anticipazioni Pechino Express 2025, puntata del 17 aprile 2025: coppie mixate

E dalle anticipazioni Pechino Express 2025 della prossima puntata si scopre che cosa succederà. Dopo aver affrontato una delle prove più temute, quella dei sette mostri, i viaggiatori dovranno confrontarsi con un altra sfida: le coppie mixate. Tutta le coppie verranno divise ed ogni concorrente gareggiare con un altro diverso dal proprio partner. Dovranno quindi unire le forse e collaborare per giungere per primi al traguardo di tappa ed aggiudicarsi la salvezza. E non è tutto perché anche nella prossima puntata ci saranno prove vantaggio e prove immunità. Quale sarà la coppia vincitrice e soprattutto chi sarà la coppia eliminata ad un passo dalla vittoria?