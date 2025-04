Anticipazioni Pechino Express 2025, puntata del 24 aprile 2025: brutto infortunio per Debora Togni

Cosa succederà nella prossima puntata di Pechino Express 2025 in onda giovedì 24 aprile 2025? Dalle anticipazioni si scopre che la gara si farà sempre più ferrata e le cinque coppie rimaste in gara saranno tutte più determinate che mai ad arrivare al traguardo finale dell’edizione per portarsi a casa la vittoria dell’edizione. Ci saranno strategie, scontri e liti ma anche infortuni, tensioni e persino una coppia che scoppierà a piangere a dirotto.

PECHINO EXPRESS 2025, 7A PUNTATA/ Diretta: eliminati Cineasti Nathalie Guetta Vito Bucci, Sorelle vincitrici

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che Debora Togni, che insieme a Samanta compone la coppia delle Sorelle sarà vittima di un brutto infortunio. La si vede infatti per terra davanti alla faccia preoccupata non solo di Samanta ma anche delle Atlantiche Ivana Mrazova e Giale De Donà segno che la situazione non sarà leggera. Del resto Debora ha già subito un infortunio al ginocchio durante l’adventure game e dunque è possibile che la nuova caduta abbia peggiorato la situazione.

Pechino Express 2025, infarto Antonio Rossi: "Ho rischiato di morire"/ "Jury Chechi mi è stato vicino"

Pechino Express 2025 cosa succederò nella prossima puntata? Giulio Berruti e Nicolò Maltese in lacrime

Dalle anticipazioni Pechino Express 2025, inoltre, si vede la coppia degli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese scoppiare a piangere. Non è chiaro il motivo ma ciò che è certo che i due amici affronteranno forse la tappa più difficile di tutta la loro gara. Queste sono le piccole anticipazioni Pechino Express 2025 sull’ottava puntata che segna la prima tappa in Nepal. In gara sono rimaste cinque coppie: Sorelle Samanta e Debora Togni, Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi, Atlantiche Giale De Donà e Ivana Mrazova, Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e Complici Dolcenera e Gigi Campanile e tra di loro ci sarà la coppia vincitrice. Eliminati nella puntata di questa sera, invece, sono stati i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci.