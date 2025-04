Anticipazioni Pechino Express 2025 puntata 1 maggio 2025: torna Fabio Caressa, Atlantiche si sentono male

Si è appena conclusa la settima puntata di Pechino Express 2025 con un colpo di scena inaspettato e spiazzante: sono state eliminate le Sorelle Samanta e Debora Togni, finite a rischio eliminazioni insieme alle Atlantiche sono state eliminate dai Complici Dolcenera ed il compagno Gigi Campanile e poi la Busta Nera, decretando la tappa come eliminatoria, le ha viste definitivamente eliminate. Samanta e Debora Togni, le Sorelle, sono fuori dai giochi ma le altre quattro coppie ancora in gara continuano il loro viaggio in Nepal.

Pagelle Pechino Express 2025, 8a puntata/ Sorelle eliminate ingiustamente, Botox vero vincitore: top e flop

Cosa succederà nella 9a puntata dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca? Dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che ci sarà un gradito ritorno: quello di Fabio Caressa. L’ex concorrente della scorsa edizione (era in coppia con la figlia Eleonora nei Caressa) tornerà in gioco come malus e sicuramente nella prossima puntata se ne vedranno delle belle. E non è tutto perché dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che le quattro coppie ancora in gara avranno a che fare con prove e sfide sempre più complicate e difficili e le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà si sentiranno male e avranno non poche difficoltà.

PECHINO EXPRESS 2025, 8A PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Complici vincitori, tra Sorelle e Atlantiche fuori..

Anticipazioni Pechino Express 2025, prossima puntata del 1 maggio 2025: chi saranno eliminati?

Svelate le anticipazioni Pechino Express 2025 non resta che rivelare quali saranno le coppie che accederanno alla semifinale dell’adventure game. Si è giunti alle battute finali e solo una coppia sarà decretata vincitrice. A concorrere per la vittoria adesso sono solo quattro coppie. I favoriti alla vittoria Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi che hanno sempre dimostrato di che pasta sono fatti campioni non solo nello sport ma anche nella vita. I Complici Dolcenera e Gigi Campanile, forti e abili ma che non godono della stima del pubblico, Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà. Chi di loro saranno gli eliminati di Pechino Express 2025 ad un passo dalla finale?