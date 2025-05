Anticipazioni Pechino Express 2025: pace fatta tra Complici ed Estetici

Cosa succederà nella prossima puntata di Pechino Express 2025? Si sta per concludere questa edizione dell’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato Fru dei The Jackal, con l’eliminazione delle Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà le coppie finaliste sono in tre: i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Tutt’e tre hanno dato tantissimo al reality e si sfideranno a colpi di passaggi, sfide e tappe nell’ultima tappa.

In questa edizione di Pechino Express 2025 Fino al tetto del mondo le coppia hanno visitato tre Paesi: le Filippine, la Thailandia e il Nepal, dalle anticipazioni Pechino Express 2025 si scopre che le coppie dovranno concludere il loro viaggio con l’ultima tappa in Nepal nella capitale Kathmandu. Nel frattempo non mancheranno strategie e strane alleanze e soprattutto scatterà la pace tra Estetici e Complici. Le due coppie più forti dell’edizione si sono sempre scontrate professando un’antipatia reciproca. “Siamo stati salvati dai nostri rivali, è pazzesco” ha rivelato Giulio Berrutti dopo essere stato salvato dalla cantante e il compagno.

Avvicinandoci alla finale di Pechino Express 2025 la domanda più gettonata è chi saranno i vincitori Pechino Express 2025. I super favoriti della vigilia erano i Medagliati Jury Chechi ed Antonio Rossi, che hanno dimostrato di essere dei campioni non solo nel gioco e nello sporto ma anche nella vita, grande esempio di lealtà e correttezza. Puntata dopo puntata, però, hanno conquistato terreno i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, dopo aver rischiato di essere eliminati per ben due volte nelle ultime puntate hanno cambiato ritmo, ingranato la marcia ed in quest’ultima hanno primeggiato dall’inizio alla fine senza avere mai un attimo di cedimento. L’esatto contrario, invece, è quello che è successo agli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che in quest’ultima sono apparsi stanchi e demotivati arrivando persino ultimi dietro le Atlantiche. Insomma, chi saranno i vincitori Pechino Express 2025.