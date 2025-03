Pechino Express, Yuri Chechi svela: “Favoriti alla vittoria? È da vedere. Antonio Rossi? Russava come un trattore”

È tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express che prenderà il via a partire da giovedì 6 marzo 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Alla conduzione come sempre ci sarà Costantino Della Gherardesca mentre l’inviato sarà per il secondo anno consecutivo Fru. È stata già svelata la rotta con i viaggiatori che dovranno attraversare ben tre Nazioni partendo dalle Filippine, poi il nord della Thailandia e infine in Nepal. Le coppie sono tutte pronte e cariche e tra di loro ci sono anche i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi.

Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà: paure e problemi/ Atlantiche:"Ci siamo conosciute ma.."

I due sportivi e campioni olimpici prima di iniziare questa avventura nell’adventure game hanno rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano Magazine in cui hanno rivelato come si sono preparati per il viaggio, cosa hanno scoperto l’uno dell’altro tra aneddoti e curiosità ma non si sono sbilanciati sulle anticipazioni Pechino Express su chi saranno i vincitori di questa edizione. Yuri Chechi ha confessato: “Penso che qualsiasi coppia possa trionfare a ‘Pechino Express’. Noi siamo considerati favoriti per la nostra fisicità, ma è tutto da vedere.”. Mentre sul suo compagno di viaggio Antonio Rossi ha rivelato qual è stata la difficoltà più grande della convivenza forzata: “Antonio la notte russa in maniera rumorosa… immaginate di avere al vostro fianco un trattore…”

Quando inizia Pechino Express 2025? Anticipazioni: data, coppie concorrenti e promo/ Da Dolcenera a Scintilla

Anticipazioni Pechino Express: i Medagliati Yury Chechi e Antonio Rossi svelano delle curiosità

Durante l’intervista a FQ Magazine Yuri Chechi ha confessato di non aver ricevuto brutte sorprese da Antonio Rossi, lo conosce da tanti anni e c’è una forte chimica e affinità tra di loro che gli ha permesso di affrontare al meglio questo viaggio. Lo stesso ha rivelato Antonio Rossi aggiungendo che hanno avuto modo di ridere molto aggiungendo, però, una frecciatina rivelando che molto probabilmente loro non vinceranno mai perchè: “Ci davano un euro a testa e arrivavamo a mezzogiorno senza nemmeno un euro in tasca perché c’è uno della coppia (che è quello meno alto) che compra una lattina di birra e quindi se dobbiamo sopravvivere, non credo la birra sia fondamentale”.