Anticipazioni Più forti del destino, 3a puntata 16 marzo/ Costanza sposerà Antonio?

Più forti del destino, trama terza puntata 16 marzo

La terza puntata di “Più forti del destino” andrà in onda mercoledì prossimo, 16 marzo, in prima serata su Canale 5, mentre venerdì 18 marzo sarà la volta della quarta e ultima puntata della fiction. I colpi di scena non mancheranno, ma nella prossima puntata l’attenzione sarà incentrata sulle sorti di Libero. Il giovane è accusato di aver appiccato l’incendio e propone a Costanza di fuggire insieme, ma viene arrestato. La giovane nobile proverà in tutti i modi a dimostrare l’innocenza dell’uomo che le ha salvata la vita durante il terribile incendio, certa che non possa essere stato lui a provocare la morte di tante persone. Rosalia è rimasta ustionata al volto ed è quasi irriconoscibile, Elvira vuole approfittare della situazione e “trasformare” la domestica in sua figlia Margherita, tragicamente morta nell’incendio. La nobildonna è disposta a tutto.

Anticipazioni terza puntata “Più forti del destino”

Ma nella fiction Più forti del destino Rosalia sta per scoprire la verità su Giuseppe. Intanto Arianna, che ha fatto credere di essere morta, per scappare dal marito, pianifica di fuggire con Saverio e con la figlia Camilla. Ma i due amanti non hanno più soldi e cercano di orchestrare un piano ai danni di Guglielmo per ottenere il denaro necessario, ma Lucchesi scopre che la moglie è ancora viva. Costanza, invece, pur di salvare la sua famiglia si trova costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Antonio, anche se il suo cuore ormai batte per Libero. Ricordiamo che l’ultima puntata di “Più forti del destino” andrà onda venerdì 18 marzo su Canale 5: Rosalia riuscirà a tornare da Giuseppe? Costanza coronerà il suo sogno d’amore con Libero? Arianna scapperà insieme alla figlia Camilla dal marito Guglielmo?

