Anticipazioni La notte nel cuore, raddoppia prossima settimana con una nuova puntata 2 settembre 2025: Melek tenta il suicidio e finisce in carcere

Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata del 2 settembre 2025: Melek pensa al suicidio

Dalle anticipazioni La Notte del Cuore della prossima puntata, martedì 2 settembre 2025 sempre in prima serata su Canale 5 si scopre che Melek sarà in piena crisi dopo aver sparato a Cihan. È convinta di averlo ucciso e per questo disperata tenterà di uccidersi buttandosi da un ponte. Sopraffatta dai sensi di colpa, Melek sarà sul punto di togliersi la vita ma poi ripensando al suo bambino deciderà di non farlo. Cambierà idea sul suo drammatico gesto ed andrà a costituirsi. Tahsin, una volta venuto a sapere dell’accaduto andrà a cercala in commissariato.

Anticipazioni Imma Tataranni 5, quando torna in onda? C'è la data/ Gallo: "Sarà una stagione sorprendente"

E poi ancora le anticipazioni La notte nel cuore per la puntata del 2 settembre 2025 svelano che Tahsin bloccherà Melek un attimo prima che la giovane vada a costituirsi in commissariato. Hikmet e Samet nel frattempo andranno da Zehra e la costringeranno a non aiutare Sumru. Nel frattempo Cihan gravemente ferito verrà soccorso da Bunyamin e Harika e arriverà in ospedale in condizioni disperate, Sumru quando scoprirà che qualcuno ha sparato al giovane si precipiterà da lui in ospedale ma la sua famiglia non reagirà per nulla bene alla notizia.

Anticipazioni La notte del cuore, puntata oggi 31 agosto 2025/ Melek, decisione clamorosa sul suo futuro!

Sumru disperata, Melek in carcere: anticipazioni prossima puntata la notte nel Cuore, 2 settembre

E poi ancora le anticipazioni La notte nel cuore della prossima puntata svelano che Tahsin la preparerà all’interrogatorio con la polizia istruendola su cosa dire perché certa che ben presto arriveranno da lei. Sumru sarà alle prese con Enise e Zehra ed una volta scoperto cosa ha fatto il marito lo maledirà prima di affrontare Nihayet dicendole di non voler più avere nulla a che fare con lui. Per Melek nel frattempo si spalancheranno le porte del carcere mentre Cihan sarà in terapia intensiva in condizioni sempre più tragiche e drammatiche. Guai in vista anche per Sevilay che verrà segregata in casa da Hikmet, la donna farà di tutto per impedire alla giovane di incontrarsi con Nuh. L’appuntamento con una nuova puntata della dizi turca La notte nel cuore è eccezionalmente per martedì 2 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 ma è possibile seguire i tre episodi anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.