Gianmarco Steri potrebbe davvero tornare a Uomini e Donne e già nella prima registrazione: spunta l'ipotesi di un possibile incontro choc per lui

Manca pochissimo alla partenza della nuova stagione di Uomini e Donne. Nonostante il debutto in TV sia fissato per settembre inoltrato, è ben noto ai fan del programma che le registrazioni iniziano molto prima. Le prime due, salvo cambiamenti, sono fissate per il 27 e il 28 agosto, giorni durante i quali saranno annunciati i nuovi tronisti e scopriremo chi tornerà nel parterre Over. Un’indiscrezione, tuttavia, circola da qualche tempo e ha come protagonista Gianmarco Steri.

È la sua scelta ad aver chiuso il Trono Classico della scorsa stagione, ma Gianmarco è stati protagonista per tutta l’estate proprio per la sua relazione con Cristina Ferrara, la corteggiatrice con la quale ha concluso il suo percorso. I due stanno ancora insieme, eppure l’estate li ha visti al centro di segnalazioni disparate, che hanno messo in evidenza un inizio tumultuoso per la coppia.

Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato si rivedono a Uomini e Donne dopo la scelta? L’ipotesi

E mentre sul web continuano i sospetti sulla veridicità della loro relazione, i rumor parlano di un possibile ritorno di Gianmarco a Uomini e Donne. Ebbene sì, pare che Maria De Filippi voglia Steri come hairstylist del programma (questo il suo lavoro). Il che significherebbe un suo ritorno nello show già la prossima settimana. E chissà che non possa incontrare una sua vecchia conoscenza: la sua ex corteggiatrice (non scelta) Nadia Di Diodato. Da mesi, infatti, si vocifera che la ragazza possa essere la nuova tronista di Uomini e Donne, il che porterebbe i due ad incontrarsi dietro le quinte del programma. Un’ipotesi che potrebbe riaccendere le speranze di tutta quella parte di pubblico che, qualche mese fa, tifava per un loro futuro come coppia.