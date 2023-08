Anticipazioni replica L’allieva 3, puntata 29 agosto 2023/ Claudio e Alice sempre più ai ferri corti

L’allieva 3, anticipazioni replica terza puntata: Alice e Claudio ai ferri corti

Questa sera va in onda la terza puntata (in replica) de L’allieva 3. La terza stagione della popolare fiction di Rai1 è stato un grande successo di ascolti e, in questa estate contrassegnata dalle repliche, è stata riproposta sul piccolo schermo: 6 appuntamenti tv in cui vengono mandati in onda due episodi, per un totale di 12 episodi. La fortunata fiction, con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale nei panni rispettivamente di Alice e Claudio, verrà trasmessa in replica fino al 24 settembre.

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il primo episodio della terza puntata di questa sera s’intitola Il bersaglio. Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

Il secondo episodio della terza puntata de L’Allieva 3 di questa sera s’intitola invece Il ritratto. Con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente.

Tornano questa sera i beniamini della fortunata fiction targata Rai. Oltre ai protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, spazio nel cast anche a Pierpaolo Spollon, Francesca Agostini, Giselda Volodi, Antonia Liskova e non solo. La puntata di questa sera andrà in onda in prima serata su Rai1. Tuttavia, è possibile vederla anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

