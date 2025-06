Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano cosa succederà mercoledì 18 giugno 2025, Miguel ed Esther tornano dalla luna di miele, lei si rifiuta di..

Ritorno a Las Sabinas continua a catturare l’attenzione di molti telespettatori con tante interessanti vicende, molti di loro sono curiosi di sapere cosa accadrà ed è per questo che non perdono un episodio. Giorno dopo giorno sono tantissime le persone che alle 16 non si staccano dalla televisione per non perdere nessun dettaglio. La soap opera spagnola viene trasmessa da lunedì a venerdì su Rai Uno e sta conquistando un notevole successo in termini di ascolti.

La forza di una donna anticipazioni 18 giugno 2025/ Yeliz invita Bahar a una festa, lei scopre che ha mentito

Quotidianamente sono tante le novità che incuriosiscono i fan della soap e sul web spunta sempre qualche interessante spoiler che svela cosa accadrà ai protagonisti. Sono già emerse alcune anticipazioni in merito alla puntata di Ritorno a Las Sabinas che andrà in onda domani, mercoledì 18 giugno 2025, i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Beautiful, 18 giugno 2025/ Eric e Donna ripercorrono la loro storia, Thorne è sconvolto

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 18 giugno 2025: Tano riflette su ciò che prova per Gracia

Cosa succederà nell’appuntamento settimanale previsto per domani? Stando agli spoiler Miguel ed Esther torneranno dalla loro luna di miele trascorsa a New York. Al momento lei non ha nessuna intenzione di metter su famiglia, infatti dopo il matrimonio si rifiuterà di avere un figlio e suo marito di fronte al suo atteggiamento non saprà come comportarsi.

Il rapporto tra Paloma e Paca continuerà ad essere alquanto turbolento nell’episodio di mercoledì 18 giugno 2025, infatti ci saranno anche delle ripercussioni. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas fanno sapere che nell’ultimo periodo Tano è l’unica persona sulla quale Gracia può contare quando ne ha bisogno. Lui inizierà a riflettere sul loro rapporto e rivaluterà ciò che prova per lei. Nel frattempo nascerà un sentimento tra Lucia e Lucas che andrà oltre i confini dell’amicizia.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 23 giugno 2025/ Cihan condanna a morte certa Miran