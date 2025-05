La nuova settimana di Ritorno a Las Sabinas, in onda da lunedì 2 giugno 2025, inizierà con tante novità che faranno venire non poca curiosità a tutti coloro che ogni giorno seguono la nuova soap opera spagnola approdata da poco su Rai Uno. Quando? Da lunedì a venerdì alle 16, nella stessa fascia oraria destinata solitamente a Il Paradiso delle Signore.

Per coloro che non hanno voglia di aspettare fino a lunedì per scoprire cosa succederà nei prossimi episodi di Ritorno a Las Sabinas dopo lo stop, previsto per il weekend, sono già disponibili alcune interessanti anticipazioni. Intanto ricordiamo ai telespettatori che la fiction spagnola non è disponibile solo in televisione ma anche in streaming sul sito Raiplay.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 2 giugno 2025: Para interviene tra Gracia e Miguel

Esther tornerà da una conferenza nella puntata di lunedì 2 giugno 2025 e in merito al matrimonio avrà le idee molto chiare. Stando agli spoiler Manuela continuerà ad occuparsi delle indagini relative alla morte di Oscar, la donna inizierà a sospettare che in realtà non si sia suicidato.

Le anticipazioni rivelano poi che anche se Emilio non sarà molto favorevole Paloma e Gracia, nell’episodio di Ritorno a Las Sabinas che verrà trasmesso dopo il weekend, avranno intenzione di assumere Wilson per assistere il padre. Lucia farà la conoscenza di Julia e Lucas, intanto Paca deciderà di mettersi in mezzo nella relazione tra Miguel e Gracia.

Paca concentrata sui suoi obiettivi, Paloma aiuta Manuela nelle indagini

Non perdetevi nemmeno la puntata di Ritorno a Las Sabinas che andrà in onda tra poco su Rai Uno, dove non mancheranno le novità. Cosa succederà? Paca riuscirà ad avvicinarsi al suo scopo sempre di più grazie ad alcuni eventi ma nonostante sarà concentrata sui suoi obiettivi, specie la tenuta di Las Sabinas, capirà che c’è qualcosa tra Miguel e Gracia.

Naturalmente ci saranno altri colpi di scena oggi a Ritorno a Las Sabinas e le anticipazioni rivelano qualche altro dettaglio. Mentre svolgerà le indagini in merito alla morte di Oscar Manuela riuscirà a fare un grande passo avanti grazie all’aiuto di Paloma.