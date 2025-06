Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas rivelano cosa succederà venerdì 20 giugno 2025, Paloma parla di Paca con Esther, Manuela deve fare chiarezza...

Andrà in onda domani, venerdì 20 giugno 2025, l’ultimo episodio settimanale di Ritorno a Las Sabinas. La soap opera spagnola riesce ogni giorno a catturare l’attenzione dei telespettatori, va in onda su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì e i colpi di scena stupiscono spesso i suoi affezionati fan. Cosa succederà prima del breve stop del weekend?

Sul web sono emerse alcune interessanti anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa venerdì 20 giugno 2025. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Scopriamo che per Manuela non sarà semplice fare chiarezza nei suoi sentimenti, infatti continuerà ad essere molto confusa. Intanto, Dani capirà che la donna prova un interesse nei confronti di Alex.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 20 giugno 2025: Paloma parla di Paca con Esther

Altre intriganti novità faranno incuriosire non poco tutti coloro che quotidianamente restano incollati al televisore in attesa di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti della soap opera spagnola in onda su Rai Uno. Stando agli spoiler, relativi alla puntata di domani, Paloma confesserà ad Esther che Paca l’ha baciata, le dirà anche che ha smesso di lavorare per lei.

Nel frattempo Lucia sarà visibilmente abbattuta dopo che il video diventerà virale, a causa della situazione che sta vivendo finirà per chiudersi in se stessa. Nell’episodio di venerdì 20 giugno 2025 la donna ne parlerà con Gracia e troverà il coraggio di confidarsi con Miguel, le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas fanno sapere che la sua reazione sarà inaspettata. Intanto, Lucas affronterà Nico. Ci saranno altre novità nell’ultima puntata della settimana, i Molina saranno costretti a prendere una decisione su Wilson a causa della delicata situazione economica di Las Sabinas.

