Da qualche settimana è andato in onda il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, la fiction verrà sostituita su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì da una nuova soap opera spagnola intitolata ‘Ritorno a Las Sabinas’. Dopo diversi rinvii la prima puntata verrà trasmessa oggi, lunedì 19 maggio 2025, moltissimi telespettatori sono curiosi di conoscere bene la trama e di scoprire tutto quello che succederà.

Per i più curiosi sono già disponibili anche le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda domani, martedì 20 maggio 2025. Cosa accadrà? Quando Gracia e Miguel si incontreranno non potranno fare a meno di ripensare alla loro passata storia d’amore, entrambi infatti si lasceranno travolgere dai ricordi.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 20 maggio 2025: Paca fa una proposta alle sorelle Molina

Di sicuro saranno tanti i colpi di scena che faranno incuriosire i telespettatori puntata dopo puntata, se la soap opera spagnola conquisterà l’approvazione dei fan de Il Paradiso delle Signore in termini di ascolti il risultato sarà notevole. Gli episodi verranno trasmessi su Rai Uno alle 16 ma saranno disponibili in qualsiasi momento in streaming sul sito Raiplay.

Per quanto riguarda le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas della puntata di domani, queste rivelano che Gracia ha paura che la sua famiglia potrebbe correre dei pericoli a causa degli affari che il marito Antón ha a Madrid. Nel frattempo, nonostante sia in crisi con Emilio, Paca farà una proposta alle sue sorelle.

Paloma e la sorella tornano a Las Sabinas, Gracia rivede il suo primo amore

Siete curiosi di scoprire cosa succederà oggi, lunedì 19 maggio 2025? Stando alle anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas Paloma Molina e Gracia torneranno a Las Sabinas dopo molti anni a causa delle gravi condizioni di Don Emilio, il padre delle due donne.

Non appena tornerà nella città in cui è cresciuta Gracia incontrerà il suo primo amore, Miguel. Gli spoiler fanno sapere che l’uomo è impegnato sentimentalmente con Esther, quest’ultima è la figlia di una donna molto nota e ricca, Donna Paca Utrera.