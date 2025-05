Dopo settimane l’attesa dei telespettatori è finalmente finita, questi erano curiosi di assistere alla messa in onda della nuova soap opera spagnola, Ritorno a Las Sabinas. È approdata in Rai per sostituire il vuoto lasciato da Il Paradiso delle Signore. e sono in molti a pensare che conquisterà ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. La prima puntata è stata trasmessa ieri su Rai Uno alle 16 e ha già catturato l’attenzione di molte persone, questi si chiedono già cosa accadrà nei prossimi episodi. Di sicuro saranno tante le novità che terranno i telespettatori davanti al televisore.

Grazie alle anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas trapelate fino ad ora scopriamo cosa succederà nella puntata di domani, mercoledì 21 maggio 2025. Prima però ricordiamo a tutti che tutti gli episodi dopo la messa in onda sono sempre disponibili anche in streaming, dove? Sul sito Raiplay.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 21 maggio 2025: Miguel aiuta Gracia

Saranno sempre più intriganti le vicende della fiction spagnola e puntata dopo puntata la soap riuscirà sicuramente a far incuriosire moltissimi fan. Stando alle anticipazioni nell’episodio di domani Paloma ritroverà Esther, una sua cara e vecchia amica.

Nel frattempo Miguel offrirà il suo aiuto a Gracia per liberare il capanno di Emilio. L’uomo scoprirà che per quanto riguarda il suo matrimonio non gli ha raccontato come stanno davvero le cose. Ma non è tutto, le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas sulla puntata di mercoledì 21 maggio 2025 ci svelano che Lucas vorrebbe tornare a Madrid. Paca, invece, aiuterà Paloma ad irrigare la terra e continuerà a tenere il suo piano nascosto.

Gracia e Miguel si incontrano, entrambi ripenseranno al passato

Faranno non poco incuriosire anche le vicende di Ritorno a Las Sabinas che andranno in onda oggi, martedì 20 maggio 2025. L’incontro tra Miguel e Gracia inevitabilmente farà fare ad entrambi un tuffo tra i ricordi relativi al passato, quando stavano insieme ed erano innamorati.

Stando alle anticipazioni Gracia avrà paura che gli affari gli affari del marito Antón a Madrid metteranno la sua famiglia in pericolo. Intanto, nonostante i pessimi rapporti con Emilio, Paca farà una proposta alle due sorelle Molina.