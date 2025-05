Dopo solo pochi episodi Ritorno a Las Sabinas sta già conquistando moltissimi telespettatori, questi si chiedono cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola approdata da poco su Rai Uno. Va in onda da lunedì a venerdì alle 16 e sul web sono già trapelate interessanti spoiler in merito all’episodio di domani, giovedì 22 maggio 2025.

Prima di scoprire cosa succederà ai protagonisti ricordiamo che oltre che in televisione i telespettatori hanno la possibilità di vedere gli episodi di Ritorno a Las Sabinas anche in streaming su Raiplay. Dunque, cosa succederà domani? Le anticipazioni fanno sapere che nel penultimo appuntamento settimanale Esther apparirà molto turbata e arrabbiata. Il motivo? Non riesce proprio a tollerare il riavvicinamento tra Gracia e Miguel, in passato infatti i due si sono amati molto e questo scatenerà la sua gelosia e la sua preoccupazione.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 22 maggio 2025: Miguel per farsi perdonare si dedica alle nozze

Di sicuro le trame della soap opera spagnola faranno incuriosire sempre di più i telespettatori. Intanto, le anticipazioni fanno sapere che Esther per poter distrarre le sorelle Moline le metterà al corrente delle condizioni di salute del padre.

Nell’episodio di Ritorno a Las Sabinas che andrà in onda giovedì 22 maggio 2025 il fratto maggiore di Miguel, Tano, farà una proposta a Gracia. Di che si tratta? Le chiederà di collaborare ad un progetto che riguarda il Municipio. Nel frattempo Miguel dopo aver fatto infuriare la sua futura moglie proverà a farsi perdonare, per farlo si dedicherà totalmente ai preparativi del loro matrimonio con la speranza che questo possa spingerla a mettere da parte ogni dissapore.

Miguel aiuta Gracia e scopre che non ha detto la verità

Colpi di scena in vista anche nella puntata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Stando alle anticipazioni Paloma incontrerà la sua vecchia amica Esther e le due ricominceranno a frequentarsi. Mentre Miguel aiuterà Gracia a sistemare il capannone farà una scoperta sul suo matrimonio, la donna non è stata totalmente sincera.

Gli spoiler di Ritorno a Las Sabinas rivelano poi che il figlio di Gracia, Lucas, vorrebbe tornare a Madrid. Nel frattempo Paca darà una mano a Paloma con l’irrigazione delle terre della tenuta, ma nessuna sa ancora che in realtà sta tenendo nascoste delle terribili intenzioni.