Siete curiosi di scoprire quali saranno le vicende più intriganti dei prossimi episodi di Ritorno a Las Sabinas? La nuova soap opera spagnola non sta passando inosservata, infatti sono già molte le persone che la seguono su Rai Uno da lunedì a venerdì, quando? Alle 16. Domani, venerdì 23 maggio 2025, verrà trasmesso l’ultimo episodio della settimana, infatti la fiction va in pausa durante il weekend.

Sono state rese note sul web alcune interessanti anticipazioni sulla puntata di Ritorno a Las Sabinas di domani, volete sapere tutto quello che accadrà? Paloma e Gracia non riusciranno proprio ad andare d’accordo e questa spiacevole situazione spingerà la prima a riavvicinarsi sempre di più all’ex fidanzato Miguel perché al momento è l’unica persona con la quale riesce a parlare.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 23 maggio 2025: Manuela continua ad indagare sulla morte di Oscar Egea

Naturalmente le novità non sono ancora finite, però prima di rivelare altri dettagli sull’ultimo appuntamento settimanale della soap opera spagnola ricordiamo che gli episodi dopo la messa in onda sono disponibili anche in streaming sul sito Raiplay. Non tutti infatti riescono a seguirli in televisione ma potranno recuperarli in qualsiasi momento.

Cosa rivelano gli altri spoiler di Ritorno a Las Sabinas? Manuela non avrà nessuna intenzione di arrendersi, infatti continuerà a svolgere delle indagini sulla morte di Oscar Egea, i due erano molto legati. Nel frattempo Lucas finirà per tradire la fiducia di sua zia.

Tano fa una proposta a Gracia, Miguel vuole farsi perdonare da Esther

Nell’episodio di oggi, giovedì 22 maggio 2025, Esther non riuscirà a sopportare la vicinanza tra Gracia e Miguel, infatti sarà furiosa. Per distrarre le sorelle Molina parlerà loro delle condizioni di salute del padre. Nel frattempo il fratello di Miguel, Tano, proporrà a Gracia di lavorare ad un progetto inerente al Municipio.

Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas rivelano altri dettagli, di che si tratta? Miguel proverà a farsi perdonare da Esther, inizierà quindi ad occuparsi totalmente dei preparativi del loro matrimonio.