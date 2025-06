Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas rivelano cosa succederà mercoledì 25 giugno 2025, scoppia l'amore tra Lucia e Lucas, intanto Gracia nasconde...

In onda su Rai Uno alle 16 da lunedì a venerdì Ritorno a Las Sabinas continua a catturare l’interesse e la curiosità di moltissimi telespettatori. Sono sempre più intriganti le vicende della soap opera spagnola, giorno dopo giorno infatti sono sempre di più le persone che si piazzano davanti al televisore per scoprire cosa accadrà ai protagonisti e in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi.

La forza di una donna anticipazioni 25 giugno 2025/ Sirin torna a casa, Enver ha scoperto che la figlia...

In molti si chiedono cosa succederà nei prossimi appuntamenti di Ritorno a Las Sabinas, non tutti riescono ad attendere la messa in onda ed è per questo che molti fan vanno a caccia di spoiler. Sul web sono già trapelate alcune anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa su Rai Uno domani, mercoledì 25 giugno 2025. Queste fanno sapere che Lucia e Lucas si lasceranno travolgere dall’amore.

Anticipazioni Beautiful, 25 giugno 2025/ Eric ha un malore e perde conoscenza, arriva in come in ospedale

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 25 giugno 2025: Gracia deve prendere una difficile decisione

Durante la messa in onda della puntata di domani Lucas e Lucia si scambieranno un bacio e verranno visti da Trini, lui lo racconterà subito a Gracia. Gli spoiler rivelano che lei da anni sta nascondendo un segreto e si ritroverà prendere una difficile decisione, al momento però non sono trapelati altri dettagli in merito a ciò che sta tenendo nascosto.

Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas svelano che Miguel scoprirà che Paloma non lavora più a El Acebuche, verrà anche a conoscenza del fatto che ha accusato Paca di averla baciata. Nel frattempo Don Emilio consiglierà alle figlie di allearsi con gli agricoltori che si sono opposti a Paca e di avviare una nuova cooperativa agricola. Intanto Paca farà vedere i progetti di estrazione delle terre rare per Manterana a Miguel. Ci saranno altre novità nell’episodio di mercoledì 25 giugno 2025, arriverà infatti una persona a Las Sabinas che è stata molto importante per Paloma in passato.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta/ Reyyan incinta con Miran scoprono di aspettare un bambino!