Ritorno a Las Sabinas si fermerà durante il weekend ma dopo la breve pausa tornerà su Rai Uno lunedì 26 maggio 2025, come sempre alle 16, con tante novità che continueranno ad incuriosire moltissimi telespettatori. La fiction spagnola va in onda da pochi giorni ma dal punto di vista degli ascolti ha già conquistato un ottimo risultato, sono in molti infatti a voler sapere cosa succederà nei prossimi episodi.

Volete scoprire cosa accadrà a Ritorno a Las Sabinas? Innanzitutto ricordiamo l’appuntamento con la soap da lunedì a venerdì su Rai Uno e per chi non potesse seguirla in televisione potrà recuperare ogni puntata in streaming su Raiplay. Intanto le anticipazioni rivelano alcuni interessanti dettagli sulla puntata che verrà trasmessa lunedì 26 maggio 2025. Cosa accadrà?

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 26 maggio 2025: Gracia prende una decisione su Miguel

Gli spoiler trapelati sul web fanno sapere che Miguel vorrebbe rivedere Gracia, lei però sarà indecisa. La donna non potrà fare a meno di ripensare al motivo che in passato l’ha spinta a prendere le distanze dal suo primo amore.

Intanto, il passato di Gracia farà incuriosire non poco Julia e Lucas, entrambi infatti vorrebbero saperne di più della sua adolescenza. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas di lunedì 26 maggio 2025 Emilio verrà a conoscenza dell’offerta che Paca ha fatto alle sue figlie. Nel frattempo Gracia continuerà a riflettere sul suo rapporto con Miguel e prenderà una decisione.

Gracia e Miguel vicini, Manuela non smette di indagare

Ma come si concluderà la settimana di Ritorno a Las Sabinas? Nell’episodio di oggi, venerdì 23 maggio 2025, il rapporto tra le sorelle Molina non sarà molto sereno e questo spingerà Gracia ad avvicinarsi sempre di più a Miguel perché è l’unico con cui riesce a parlare.

Nel frattempo Manuela non avrà intenzione di arrendersi, infatti continuerà ad indagare per fare luce sulla morte di Oscar Egea. Ma non è tutto, le anticipazioni infatti rivelano che Lucas finirà per tradire la fiducia della zia.